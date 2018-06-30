В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко войдут Пучков, вице-адмирал и бывший депутат. Фото: ИА PrimaMedia

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко войдут Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

Экс-глава МЧС прибыл в Приморье для участия в конференции "Единой России"

30 июня, PrimaMedia. В тройку кандидатов на пост сенатора от врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, которого сегодня на выборы выдвигает "Единая Россия", вошли экс-министр чрезвычайных ситуаций, военный моряк и бывший депутат Думы Владивостока. Экс-глава МЧС Владимир Пучков принимает участие в региональной конференции, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Врио губернатора назовёт в числе кандидатур на пост сенатора, кроме Пучкова председателя Союза моряков–подводников Тихоокеанского флота, вице-адмирала Александра Конева, сказал агентству источник, близкий к главе региона. У него высокий рейтинг среди военных.

Третьим кандидатом станет бывший депутат Думы Владивостока Дмитрий Пенязь, руководивший фракцией "Единая Россия" в предыдущем созыве гордумы.

Основным кандидатом, который в случае победы на выборах губернатора Андрея Тарасенко, станет сенатором считается Владимир Пучков. "Да, он будет у нас в Совете федерации",— заявлял Тарасенко ранее федеральным СМИ.

Экс-глава МЧС прибыл в Приморье и принимает участие в региональной конференции "Единой России". Ценз оседлости для выдвижения в сенаторы (5 лет, предшествующих выдвижению работы в регионе, либо общее количество прожитых в регионе 20 лет) не касается силовиков, имеющих генеральские звания. Пучков является генерал-лейтенантом.

Владимир Пучков никакого отношения к Приморью не имеет. Он руководил МЧС с 2012 по 2018 год. Полномочия господина Пучкова в новом составе правительства не были продлены.

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