Прокат лошадей. Фото: ИА PrimaMedia

Аттракцион с конями с «Боевой славы ТОФ» перекочевал под Арку цесаревича Николая

Ранее прокат копытных осуществлялся на мемориальном комплексе (ФОТО)

30 июня, PrimaMedia. Арка цесаревича Николая на Корабельной набережной во Владивостоке стала очередным пристанищем для предпринимателей, которые организуют прокат лошадей. Владельцы животных "выгуливают" копытных рядом с историческим памятником, невзирая на запреты властей. Ранее такая же деятельность была организована на мемориальном комплексе "Боевая слава ТОФ", сообщает ИА PrimaMedia.

Лошадей, пони и даже оленей можно встретить на выходных и во время массовых мероприятий на площади Борцов революции и на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Сегодня, 30 июня, столица Приморья празднует 158-ой день рождения. Такой возможностью не преминули воспользоваться местные предприниматели, организовавшие прокат лошадей едва ли не под Аркой цесаревича Николая на Корабельной набережной.

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Между тем, согласно постановлению мэрии, запрещено использовать места массового отдыха для выгула, проката, проведения выставок лошадей и других животных на территории площади Борцов революции и на набережной Спортивной гавани. Арка цесаревича Николая находится в границах площади Борцов революции.

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Стоит отметить, что на время проведения массовых праздничных мероприятий разрешается организация проката пони и оленей, однако присутствие верховых лошадей в границах действия постановления строго запрещено на территории площади Борцов революции с предварительного согласования и получения разрешения МКУК "Дом культуры "Владивосток".

Кроме того, на время массовых мероприятий разрешается проведение выставок животных, в рамках локальных площадок, приуроченных к тому или иному мероприятию. Но разрешение также нужно запрашивать в "Доме культуры "Владивосток". В остальное время проведение выставок животных запрещено.

На данный момент на 30 июня никто разрешения в администрации города или "Доме культуры" не получал, уточнили в мэрии Владивостока. Данная деятельность незаконна.

Ранее редакция агентства обращала внимание на то, что мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной набережной во Владивостоке буквально превратили в аттракцион с лошадьми. Владелицы животных "выгуливали" животных прямо на площади у исторического комплекса. Местные жители были возмущены подобными развлечениями.

Справка: Территория Корабельной набережной находится в оперативном управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока.

Территория в районе площади Борцов революции определена в границах от ул. Алеутской, 16, до пересечения с ул. Светланской, от ул. Светланской до пересечения со Светланским переулком, от Светланского переулка до пересечения с ул. Корабельная Набережная, ул. Корабельная Набережная замыкает границы территории площади Борцов революции до ул. Алеутской, 16.

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Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке превратили в аттракцион с конями

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