Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

За кандидатуру главы региона проголосовало большинство делегатов

30 июня, PrimaMedia. Региональная конференция партии "Единая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы Приморья действующего главу региона Андрея Тарасенко. За его кандидатуру проголосовало большинство делегатов. По итогам конференции Тарасенко рассказал журналистам, почему в сенаторы от региона пойдёт экс-глава МЧС Владимир Пучков, сообщает ИА PrimaMedia.

За Андрея Тарасенко проголосовало 165 из 202 делегатов. Из его оппонентов на внутрипартийном голосовании на втором месте глава Хорольского района Алексей Губайдуллин, за него проголосовало 12 делегатов. За спикера Думы Владивостока Андрея Брика 8 голосов, его коллеги по гордуме Владимира Исакова 9 голосов, депутата Заксобрания Приморья Всеволода Романова поддержали 6 делегатов конференции.

В ходе конференции также была принята предвыборная программа "Единой России". Персональная программа Андрея Тарасенко широкой общественности будет представлена в августе по итогам визитов во все муниципалитеты Приморья.

Глава региона в своём выступлении обозначил, что своей главной задачей видит создание условий для жизни людей.

"Что-то мы должны сделать хорошее, вроде получается. Был на днях в Москве, встречался с министрами. Тоже там много хорошего. Главное, нас слышат, помогают. Своими действиями мы с вами идём в правильном направлении. Важное для нас сегодня направление — это дети. 427 выпускников получили золотые медали и получили золотой задел. Я с ними встречался. Не поверите, дети все хотят жить и работать здесь. Но для этого надо создавать условия. Если не создадим, край потеряем. Тогда край будет, как забытый город в Камбодже", — сказал Тарасенко.

По окончанию конференции он прокомментировал решение о делегировании Владимира Пучкова в Совет Федерации в случае победы на выборах.
"Он прошёл огромную службу в рядах службы по чрезвычайным ситуациям. А Приморье постоянно трясёт от ЧС. Нужны меры по защите. Он воплотит их в Москве. Не должно быть так, чтобы мы страдали то от пожаров, то от наводнений. Профилактику надо делать", — сказал глава региона.

Пучков, в свою очередь, отметил, что для него это честь и ответственность.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко войдут Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

Прокурор предложил ограничить геронтократию в приморских коридорах власти

95,3 млрд рублей потратили в Приморье в 2017 году

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Дума Владивостока провела плодотворное заседание

28 июня, 19:35

Прокурор предложил ограничить геронтократию в приморских коридорах власти

27 июня, 13:50

Сенатор по ЧС: Главный спасатель России может представить Приморье в Совфеде

27 июня, 11:15

Застройщикам, использующим стройматериалы из Приморья, могут снизить налоги на прибыль

22 июня, 10:00

Тема предоставления жилья детям-сиротам в Приморье стремительно «политизируется»

14 июня, 19:10

Картина дня

"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

09:30

«Владивосток-158»: группа «Моя Мишель», танцующие экскаваторы и крутейшее световое шоу

13:00

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко войдут Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

29 июня, 17:45

Временный порядок установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные авто продлен еще на год

29 июня, 10:55

Резкое ухудшение погоды ожидает приморцев на следующей неделе

11:35

Ночной Золотой Рог засветился: Sila Sveta провела генеральную репетицию светового шоу
Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia