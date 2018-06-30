"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

За кандидатуру главы региона проголосовало большинство делегатов

30 июня, PrimaMedia. Региональная конференция партии "Единая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы Приморья действующего главу региона Андрея Тарасенко. За его кандидатуру проголосовало большинство делегатов. По итогам конференции Тарасенко рассказал журналистам, почему в сенаторы от региона пойдёт экс-глава МЧС Владимир Пучков, сообщает ИА PrimaMedia.

За Андрея Тарасенко проголосовало 165 из 202 делегатов. Из его оппонентов на внутрипартийном голосовании на втором месте глава Хорольского района Алексей Губайдуллин, за него проголосовало 12 делегатов. За спикера Думы Владивостока Андрея Брика 8 голосов, его коллеги по гордуме Владимира Исакова 9 голосов, депутата Заксобрания Приморья Всеволода Романова поддержали 6 делегатов конференции.

В ходе конференции также была принята предвыборная программа "Единой России". Персональная программа Андрея Тарасенко широкой общественности будет представлена в августе по итогам визитов во все муниципалитеты Приморья.

Глава региона в своём выступлении обозначил, что своей главной задачей видит создание условий для жизни людей.

"Что-то мы должны сделать хорошее, вроде получается. Был на днях в Москве, встречался с министрами. Тоже там много хорошего. Главное, нас слышат, помогают. Своими действиями мы с вами идём в правильном направлении. Важное для нас сегодня направление — это дети. 427 выпускников получили золотые медали и получили золотой задел. Я с ними встречался. Не поверите, дети все хотят жить и работать здесь. Но для этого надо создавать условия. Если не создадим, край потеряем. Тогда край будет, как забытый город в Камбодже", — сказал Тарасенко.

По окончанию конференции он прокомментировал решение о делегировании Владимира Пучкова в Совет Федерации в случае победы на выборах.

"Он прошёл огромную службу в рядах службы по чрезвычайным ситуациям. А Приморье постоянно трясёт от ЧС. Нужны меры по защите. Он воплотит их в Москве. Не должно быть так, чтобы мы страдали то от пожаров, то от наводнений. Профилактику надо делать", — сказал глава региона.

Пучков, в свою очередь, отметил, что для него это честь и ответственность.