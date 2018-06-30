Найди себя на фото: тысячи горожан вышли на театрализованное шествие в центре Владивостока

30 июня, PrimaMedia. Владивосток празднует 158-й день рождения. Сегодня, 30 июня, честь этого события по центральной улице столицы Приморья – Светланской – прошло театрализованное шествие горожан. Несмотря на морось, самое массовое и зрелищное мероприятие в череде праздничных событий, посвященных Дню города, собрало и объединило тысячи горожан.

В традиционном праздничном шествии приняли участие представители трудовых и творческих коллективов, административно-территориальных управлений города и различных муниципальных учреждений, образовательных учреждений и общественных объединений, почетные граждане города и ветераны, военные, банковские работники, предприниматели, врачи, спортсмены, представители национальных диаспор, молодежных организаций, школьники и многие другие.

Многие украсили свои колонны воздушными шарами, флажками, транспарантами, цветами, арт-объектами и счастливыми улыбками.

После театрализованного шествия жители и гости города приняли участие в интересных локальных площадках, которые организованы на центральной площади, в Театральном сквере, немного выше амфитеатра набережной Спортивной гавани и других общественных пространствах города.

Вечером на сцене центральной площади заиграют группы Music Vox, Wasabi и "#МОЁ ДЕЛО", трио "Мистикс", проект Andras. Хэдлайнером музыкального вечера станет группа "Моя Мишель". Рок-н-ролльщики исполнят свои хиты под выстрелы из пенных пушек, так что в первых рядах будет особенно весело.

В 19.00 на набережной Цесаревича впервые в истории Приморского края начнется праздник выпускников "Крылья Востока". Хедлайнерами станут популярные среди молодежи Юлианна Караулова и группа "Мальбэк". Вместе с ними на сцене на набережной Цесаревича выступят лучшие творческие коллективы Приморья. Вести мероприятие будут звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева. Ожидается, что посмотреть концерт вживую смогут порядка 12 тысяч выпускников и сопровождающих их родителей и учителей, получивших пригласительные билеты.

На 22.00 там же запланировано крутейшее световое шоу в рамках "Крыльев Востока". Накануне прошла генеральная репетиция. В бухте Золотой Рог в течение 25 минут сверкало и переливалось шоу международной студии интерактивных медиапроектов Sila Sveta. Разноцветные лучи и искорки света на Золотом мосту, фонтаны на водной глади, трехмерные проекции, целый сюжет, мелькавший на плавучем доке Дальзавода. Действо сопровождалось музыкой и словами рассказчика, а завершилось с проходом "Паллады" с подсвеченными парусами, после которого в небе ударил залп салюта.