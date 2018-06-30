Найди себя на фото: тысячи горожан вышли на театрализованное шествие в центре Владивостока

Фоторепортажи

Найди себя на фото: тысячи горожан вышли на театрализованное шествие в центре Владивостока

Жизнь Приморья

30 июня, PrimaMedia. Владивосток празднует 158-й день рождения. Сегодня, 30 июня, честь этого события по центральной улице столицы Приморья – Светланской – прошло театрализованное шествие горожан. Несмотря на морось, самое массовое и зрелищное мероприятие в череде праздничных событий, посвященных Дню города, собрало и объединило тысячи горожан.

В традиционном праздничном шествии приняли участие представители трудовых и творческих коллективов, административно-территориальных управлений города и различных муниципальных учреждений, образовательных учреждений и общественных объединений, почетные граждане города и ветераны, военные, банковские работники, предприниматели, врачи, спортсмены, представители национальных диаспор, молодежных организаций, школьники и многие другие.

Многие украсили свои колонны воздушными шарами, флажками, транспарантами, цветами, арт-объектами и счастливыми улыбками.

После театрализованного шествия жители и гости города приняли участие в интересных локальных площадках, которые организованы на центральной площади, в Театральном сквере, немного выше амфитеатра набережной Спортивной гавани и других общественных пространствах города.

Вечером на сцене центральной площади заиграют группы Music Vox, Wasabi и "#МОЁ ДЕЛО", трио "Мистикс", проект Andras. Хэдлайнером музыкального вечера станет группа "Моя Мишель". Рок-н-ролльщики исполнят свои хиты под выстрелы из пенных пушек, так что в первых рядах будет особенно весело.

В 19.00 на набережной Цесаревича впервые в истории Приморского края начнется праздник выпускников "Крылья Востока". Хедлайнерами станут популярные среди молодежи Юлианна Караулова и группа "Мальбэк". Вместе с ними на сцене на набережной Цесаревича выступят лучшие творческие коллективы Приморья. Вести мероприятие будут звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева. Ожидается, что посмотреть концерт вживую смогут порядка 12 тысяч выпускников и сопровождающих их родителей и учителей, получивших пригласительные билеты.

На 22.00 там же запланировано крутейшее световое шоу в рамках "Крыльев Востока". Накануне прошла генеральная репетиция. В бухте Золотой Рог в течение 25 минут сверкало и переливалось шоу международной студии интерактивных медиапроектов Sila Sveta. Разноцветные лучи и искорки света на Золотом мосту, фонтаны на водной глади, трехмерные проекции, целый сюжет, мелькавший на плавучем доке Дальзавода. Действо сопровождалось музыкой и словами рассказчика, а завершилось с проходом "Паллады" с подсвеченными парусами, после которого в небе ударил залп салюта.

Комментарии

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

29 июня, 10:20
34
 Маршрут выходного дня: к красотам мыса Брюса
24 июня, 12:05
50
 Финалист шоу "ПЕСНИ" на ТНТ выступил на концерте в честь Дня Молодежи во Владивостоке
23 июня, 16:35
68
 День М в городе В
20 июня, 19:00
43
 Пелена спала: над Владивостоком картинно рассеялся туман
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia