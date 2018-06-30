Росимущество отказало в передаче Нагорного парка в собственность Владивостока

Вид с территории Нагорного парка. Фото: ИА PrimaMedia

В ведомстве посоветовали, как сделать правильную заявку, а пока общественники призвали ухаживать за парком «неофициально» (ФОТО)

30 июня, PrimaMedia. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) отказало в передаче Нагорного Парка, расположенного в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская, в собственность Владивостока. Однако в ведомстве указали на то, как нужно правильно оформить запрос, чтобы дело решилось положительным исходом. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев. А пока – на время оформления всех необходимых бумаг – он предлагает "неофициально" системно убирать, стричь, отсыпать дорожки, расставлять лавочки на территории парка, сообщает ИА PrimaMedia.

История о благоустройстве Нагорного парка во Владивостоке началась в сентябре 2017 года, когда при участии всего 11 человек проект планировки территории в районе улиц Шефнера и Шилкинской прошел публичные слушания. Кроме предложений о замене малоэтажной застройке многоэтажной, было и предложение о строительстве на верхушке сопки здания малокомплектной школы.

Однако тогда генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев высказался, что строительство там малокомплектной школы вышло бы нерентабельным делом, тем более, что под школу пытались отвести верхушку сопки, где ее практически невозможно построить, потому что необходимо сильно сглаживать рельеф. Также его возмутило, что часть территории уже превратили в автостоянку. А вот для парка с благоустроенной видовой площадкой местность в том районе, по словам Алексеева, почти идеальная.

Вид с территории Нагорного парка. Фото: ИА PrimaMedia Весной 2017 года на субботник в Нагорном парке вышли представители медиасообщества. Фото: ИА PrimaMedia Вид с территории Нагорного парка. Фото: ИА PrimaMedia Вид с территории Нагорного парка. Фото: ИА PrimaMedia Нагорный парк. Фото: ИА PrimaMedia Нагорный парк. Фото: ИА PrimaMedia Часть Нагорного парка является автостоянкой. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Тогда предприниматель заявил, что надо сделать это место знаковым для Владивостока, с хорошей посещаемостью и узнаваемостью, дорожками, лавочками и беседками. Кроме того, там должна быть детская и культурная зоны и другие объекты благоустройства.

Уже в ноябре 2017 года начался конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка. Определить новый облик парка предложили самим горожанам. До 15 декабря организаторы конкурса принимали заявки от заинтересованных творческих организаций.

В феврале авторитетное жюри подвело итоги конкурса и составило рейтинг лучших концепций благоустройства Нагорного парка. Победителями конкурса признали сразу два проекта – от компании Concrete Jungle и от мастерской SKAMEYKA. Каждому из победителей достался приз в размере 200 тысяч рублей. Специальным призом и премией в 100 тысяч рублей отметили проект от Лаборатории ландшафтной архитектуры ДВФУ. Отметим, что горожане тоже принимали участие в голосовании.

Концепция Нагорного парка от компании Concrete Jungle. Фото: Концепция от компании Concrete Jungle Концепция Нагорного парка от компании Concrete Jungle. Фото: Концепция от компании Concrete Jungle Концепция Нагорного парка от компании Concrete Jungle. Фото: Концепция от компании Concrete Jungle Концепция Нагорного парка от компании Concrete Jungle. Фото: Концепция от компании Concrete Jungle 1 / 4

После утверждения концепций и эскизных проектов перешли к проектированию самого парка и приступили к решению вопроса с землёй. Ведь территория Нагорного парка находится в федеральной собственности. Несколько месяцев назад администрация Владивостока обратилась в Росимущество для передачи земли городу для реализации проекта благоустройства этой территории.

Но пока, как сообщил на своей страничке в Facebook Дмитрий Алексеев, ведомство отказало в передаче, зато указало на то, как правильно нужно оформить соответствующий запрос, и процедура запущенна вновь.

"Нужно признать, что дело идет медленнее, чем мне представлялось. Был уверен, что ко Дню города можно будет сделать что-то реальное. Но это вовсе не означает, что что-то сделалось с решимостью и целеустремленность. Нагорному Парку быть!", — написал Дмитрий Алексеев.

Вид на Нагорный парк с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Вид на Нагорный парк с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Вид на Нагорный парк с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

В то время как идут обсуждения в кабинетах, никакие работы на территории парка вести нельзя. В продолжение своего поста в Facebook Алексеев предложил "неофициально" системно убирать, стричь, отсыпать дорожки, расставлять лавочки и придумать статус, тем, кто этим будет заниматься, потому что пока документально никакого парка нет.

Тем временем пока предприниматель ищет вариант сделать на сопке привлекательный парк, на эту территорию поглядывают и другие "инвесторы". Так, депутат Государственной Думы, а по совместительству президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предложил там построить современный спортивно-туристического центр, включающий канатную дорогу.

Стоит отметить, что весной 2017 года на субботник в Нагорном парке вышли представители медиасообщества. В рекреационной зоне убрали мусор, высадили пихтовую аллею и установили скворечники.

Справка: Нагорный парк находится в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская. В свое время именно от Нагорного парка до Гайдамака планировался еще один фуникулерный маршрут Владивостока. Постановление губернатора № 199 от 21.03.1996 именует это место "Нагорный парк "3-я Рабочая" и относит к землям рекреационного назначения.