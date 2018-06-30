ЛДПР на выборы губернатора Приморья выдвинула депутата Госдумы

Андрей Андрейченко. Фото: ИА PrimaMedia

Кандидатуру Андрея Андрейченко утвердили на конференции "соколов Жириновского"

30 июня, PrimaMedia. Депутат Государственной Думы Андрей Андрейченко Приморским региональным отделением ЛДПР выдвинут кандидатом в губернаторы Приморского края. Такое решение было принято на очередном съезде краевого отделения партии сегодня, 30 июня. Об этом сам Андрейченко написал на своей странице в Facebook, сообщает ИА PrimaMedia.



ЛДПР на выборы губернатор Приморья выдвинула депутата Госдумы. Фото: ИА PrimaMedia

Кроме этого, региональная конференция партии "Единая Россия" сегодня, 30 июня, выдвинула кандидатом в губернаторы Приморья действующего главу региона Андрея Тарасенко. За его кандидатуру проголосовало большинство делегатов.

В ходе конференции также была принята предвыборная программа "Единой России". Персональная программа Андрея Тарасенко широкой общественности будет представлена в августе по итогам визитов во все муниципалитеты Приморья.

Ранее партия КПРФ определилась с кандидатом на выборы губернатора Приморского края. Им стал депутат Законодательного собрания, бизнесмена Андрей Ищенко. Его кандидатуру партийцы поддержали на конференции, которая состоялась во Владивостоке 23 июня.

По оценке политологов, Ищенко на выборах станет основным оппонентом врио губернатора Андрею Тарасенко. Своих кандидатов также намерены выдвинуть "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за справедливость".

Таким образом, на выборы уже идут Тарасенко, Андрейченко и Ищенко. Все три Андрея. Какого Андрея выбрать, приморцы решат 9 сентября.