Андрей Андрейченко. Фото: ИА PrimaMedia

ЛДПР на выборы губернатора Приморья выдвинула депутата Госдумы

Кандидатуру Андрея Андрейченко утвердили на конференции "соколов Жириновского"

30 июня, PrimaMedia. Депутат Государственной Думы Андрей Андрейченко Приморским региональным отделением ЛДПР выдвинут кандидатом в губернаторы Приморского края. Такое решение было принято на очередном съезде краевого отделения партии сегодня, 30 июня. Об этом сам Андрейченко написал на своей странице в Facebook, сообщает ИА PrimaMedia.

ЛДПР на выборы губернатор Приморья выдвинула депутата Госдумы

ЛДПР на выборы губернатор Приморья выдвинула депутата Госдумы. Фото: ИА PrimaMedia

Кроме этого, региональная конференция партии "Единая Россия" сегодня, 30 июня, выдвинула кандидатом в губернаторы Приморья действующего главу региона Андрея Тарасенко. За его кандидатуру проголосовало большинство делегатов.

В ходе конференции также была принята предвыборная программа "Единой России". Персональная программа Андрея Тарасенко широкой общественности будет представлена в августе по итогам визитов во все муниципалитеты Приморья.

Ранее партия КПРФ определилась с кандидатом на выборы губернатора Приморского края. Им стал депутат Законодательного собрания, бизнесмена Андрей Ищенко. Его кандидатуру партийцы поддержали на конференции, которая состоялась во Владивостоке 23 июня.

По оценке политологов, Ищенко на выборах станет основным оппонентом врио губернатора Андрею Тарасенко. Своих кандидатов также намерены выдвинуть "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за справедливость".

Таким образом, на выборы уже идут Тарасенко, Андрейченко и Ищенко. Все три Андрея. Какого Андрея выбрать, приморцы решат 9 сентября.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

КПРФ на выборы губернатора Приморья отправила строителя

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко войдут Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Празднование 80-летия Приморья охватит весь край - Павел Ясевич

19:00

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко войдут Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

13:00

Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы

29 июня, 13:10

«Справедливая Россия» опровергла ложь о повышении пенсионного возраста – Алексей Козицкий

28 июня, 15:10

Георгий Карлов: ожидания, связанные с Минвостокразвития, пока остаются лишь ожиданиями

26 июня, 12:00

Картина дня

"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

17:30

Росимущество отказало в передаче Нагорного парка в собственность Владивостока

13:00

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко войдут Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

29 июня, 17:45

Временный порядок установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные авто продлен еще на год

29 июня, 10:55

Резкое ухудшение погоды ожидает приморцев на следующей неделе

14:10

Аттракцион с конями с «Боевой славы ТОФ» перекочевал под Арку цесаревича Николая
Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia