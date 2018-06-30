Шоу «Танцующие экскаваторы» и другие радости организовали на День города во Владивостоке

День города во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

На центральной площади для всех желающих жителей и гостей Владивостока развернулись интересные локальные площадки (ВИДЕО)

30 июня, PrimaMedia. В приморской столице сегодня, 30 июня, проходили и продолжают проходить праздничные и развлекательные мероприятия, посвященные Дню рождения города. Так, на центральной площади для всех желающих жителей и гостей Владивостока развернулись интересные локальные площадки, организован концерт. Кроме этого, сотни человек стали свидетелями шоу танцующих экскаваторов, в ходе которого спецтехника продемонстрировала совсем "нетипичные" способности: кружилась под музыку, показывала практически акробатические трюки, например, стояла лишь на двух опорах и ковше. Необычное и зрелищное мероприятие вызвало чувство восхищения как у самых взрослых, так и у самых юных горожан.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



