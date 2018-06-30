Розыгрыш Кубка Приморского края по SUP-бордингу состоялся у берегов Владивостока

30 июня, PrimaMedia. Соревнования по стандартам ICF, объединяющие любителей и профессионалов SUP-бординга, впервые прошли во Владивостоке. За главный приз кубка Приморского края — бесплатную путевку на Чемпионат мира по SUP, который пройдет 30 августа в Португалии — боролись любители серфинга, любительские клубы и некоммерческие организации SUP-школы РФ, зарубежные сёрферы и спортсмены. Соревнования проходили на пляже "Лагуна" (станция Санаторная).

Участникам предстояло преодолеть три дисциплины: Technical Race 3 км, Sprint 200 м и Open race для новичков.

Кубок Приморского края разыгрывался по следующим квалификациям: жёсткие и надувные SUP-доски у мужчин и женщин.

В рамках мероприятия пройдут конкурсы от компаний-партнеров с розыгрышами ценных призов. А также будет организована ярмарка снаряжений и экипировки для спорта и активного отдыха от компаний города.

К соревнованиям допускались любители серфинга, любительские клубы и некоммерческие организации SUP-школы РФ, зарубежные серферы, спортсмены. Всего на соревнования зарегистрировались более 40 человек.

Отметим, что соревнованиях принял участие российский гребец-каноист Андрей Крайтор. Начиная с 2013 года является членом сборной России. Чемпион мира, многократный победитель национальных и молодёжных регат. На соревнованиях представляет Волгоградскую область, мастер спорта международного класса. Андрей участвовал в двух категориях: tech man и sprint men. В первой он занял второе место, во второй одержал победу.

По итогам состязаний места распределялись согласно категориям у мужчин и женщин.