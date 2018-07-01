Такого Владивосток еще не видел: голубые паруса, танцующий свет и лучи с Золотого моста

1 июля, PrimaMedia. На набережной Цесаревича впервые в истории Приморского края прошел праздник выпускников "Крылья Востока". Вели мероприятие популярные ведущие, звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева, для гостей выступили популярные музыкальные группы. Кульминацией всего происходящего стало грандиозное световое шоу в бухте Золотой Рог и салют.

Часть набережной Цесаревича перекрыли и объявили "закрытой зоной". Вход на сам праздник был только по пригласительным билетам. Вместе с выпускниками посетить мероприятие могли сопровождающие их родственники и учителя.

Однако "Крылья Востока" вызвали огромный интерес у всех жителей Владивостока, кто-то взбирался на стены или шел в обход, чтобы увидеть происходящее в "закрытой зоне".

На сцену поздравить выпускников вышли российские "звезды" эстрады — Юлианна Караулова и группа Мальбэк, исполнившие всем известные хиты.

После 22.00 началось крутейшее световое шоу, которое организовала международная студия интерактивных медиапроектов Sila Sveta. Бухта Золотой Рог на полчаса превратилась в яркую и светящуюся сцену. Водная гладь под Золотым мостом расписалась в красивую и разноцветную палитру световых лучей и фонтанов. Режиссеры проекта в качестве экрана использовали плавучий док Дальзавода. Гости праздника и горожане увидел ролик о путешествии выпускника по миру профессий на воде, земле и в воздухе.

Показанный ролик рассказывает о событиях, которые случились после серьезного разговора молодого человека с мамой о выборе дальнейшей профессии после окончания школы. После выпускник отправляется спать с не лучшим настроением и со словами "мама, не грузи меня". Уснув, во сне ему является своего рода "мамин груз" в виде сухогруза, рассказывающий о ремеслах, которыми он мы бы овладеть в будущем, когда выйдет из стен школы.

Таким образом, выпускник начинает путешествие по вымышленному миру профессий. Например, ему являются морские специальности. Зрители видят световые проекции относящихся к этой деятельности элементов: подводные лодки, судостроительные заводы и т.д.

Затем молодой человек попадает в мир профессий на земле. Ему являются световые образы про строительство поездов, домов. Научная деятельность и исследования в медицине.

Завершающей точкой сновидения предстают воздушные профессии, где присутствуют яркие символы неба, космоса, вертолётов и самолетов.

Кульминацией светового шоу стал легендарный парусник "Паллада". Опоры Золотого моста засияли разными оттенками цветов, разбрасывая в разные стороны световые лучи, и в это же время свой путь с голубой подсветкой парусов начало судно. На фоне проплывающего парусника небо над Владивостоком озарили залпы салюта. К сожалению, со стороны набережной из-за тумана и дыма его едва ли можно было увидеть.