Приморцам на заметку: что изменится в нашей жизни с 1 июля

Впереди ждет подорожание сигарет, рост тарифов ЖКХ, усиление контроля над банковскими счетами

1 июля, PrimaMedia. В России с 1 июля вступают в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них – в обзоре ИА AmurMedia по материалам "МК", ФАН, Интерфакс, "Российской газеты".

Повышение акцизов на табак



Табачные изделия. Фото: Мария Оленникова

В попытке снизить потребления табака, правительство приняло решение о повышении с 1 июля акцизных сборов на табачную продукцию на 10%. Увеличение с 1562 рублей за тысячу штук до 1718 рублей неминуемо приведет к росту стоимости сигарет. Напомним, что первый рост произошел еще 1 января текущего года. Сейчас средняя стоимость одной пачки составляет порядка 93 рублей.

В 2018 году сигареты станут дороже в среднем на 5 рублей, считает член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков. По его словам, в целом в странах СНГ к 2022 году доля акциза в розничной цене сигарет может вырасти до 70%, отмечает Зыков. "Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения", — отмечает эксперт. В 2018 году, полагает эксперт, средняя стоимость одной пачки достигнет порядка 100 рублей.

Увеличение тарифов ЖКХ



Квитанции. Фото: Антон Балашов

В среднем по стране с 1 июля повышение тарифов на услуги ЖКХ составит 4,1%. На самом же деле коммунальные услуги подорожают по-разному в каждом регионе.

Больше всего раскошеливаться придется петербуржцам и жителям Якутии, где рост составит 6%, а вот в Новосибирской области и Дагестане увеличение составит всего 3%.

Ежегодное повышение тарифов ЖКХ чаще всего объясняется "естественными причинами" — общим ростом цен. Но, по данным Росстата, потребительская инфляция в России в 2017 года составила рекордно низкие 2,5%. А за первые пять месяцев текущего года – ещё ниже, 2,4%. Её и "компенсируют" увеличением тарифов на 4,1%.

Кроме цен изменится с 1 июля и вид квитанции. Теперь форма будет содержать больше данных о платежах.

Борьба с самостроем



Домик. Фото: Мария Оленникова

Еще один слух, касающийся изменений в российском законодательстве с 1 июля 2018 года, связан с борьбой с самостроем. Согласно проекту закона, внесенному на рассмотрение Госдумы осенью прошлого года, государство сможет изъять у гражданина земельный участок, на котором расположено незарегистрированное строение, и продать его, отдав деньги бывшему собственнику за вычетом расходов на проведение сделки.

Правда, законопроект предполагает, что изымать участки с самостроем будут только в том случае, если их владельцы не выполнят требования суда: либо снести незаконные строения в срок от трех до 12 месяцев, либо привести здание в соответствие нормам за три года.

Однако этот законопроект принят пока что только в первом из трех чтений. Так что "отнимать земельные участки у россиян с 1 июля 2018 года", как пугают в Сети, никто не будет.

Новшества для работодателей



Офис. Фото: Александр Ратников

А вот что реально изменится в России с 1 июля, так это, к примеру, правила начисления заработной платы. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, если сотрудник работает сверхурочно в праздничный или выходной день, то эти дни ему будут оплачивать только один раз в двойном размере. Раньше же нужно было оплачивать те же часы еще раз как сверхурочные, при этом первые два часа — в полуторном размере, а последующие — в двойном.

Оплата первых двух часов переработки в полуторном размере теперь будет действовать только в будние дни.

Также выход на работу в выходные, согласно изменениям в ТК, будет оплачиваться в двойном размере по количеству отработанных часов.

Кроме того, нововведения ограничивают установку ненормированного рабочего дня работодателями. С 1 июля нельзя устанавливать ненормированный рабочий день при неполной рабочей неделе и неполном рабочем дне.

Карты "Мир" для бюджетников



Карта "МИР". Фото: Сайт www.plusworld.ru

Согласно закону "О национальной платежной системе", с 1 июля выплаты госслужащим, зарплаты бюджетникам, довольствие военнослужащим и стипендии студентам будут переводиться только на карты системы "Мир".

В дополнении к указанному закону говорится, что если сотрудник не заключит договор и не предоставит до 1 июля 2018 года данные карты "Мир", то бюджетное учреждение будет не вправе с 1 июля перечислять ему зарплату на карточку другой системы (например, VISA или MasterCard). Соответственно, если работник бюджетного учреждения не принесет в бухгалтерию карту "Мир", то с 1 июля ему придется получать зарплату наличными в кассе.

Переход на онлайн-кассы



Касса. Фото: Александр Ратников

К 1 июля надо было поторопиться и предпринимателям — многие из них с этой даты обязаны работать с онлайн-кассами.

К этим предпринимателям относятся те, которые принимают оплату от физических лиц через клиент-банк, интернет-банкинг, мобильный банкинг; торгуют в розницу или оказывают услуги общепита, являясь организацией, работающей на системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД); продают товары через автоматы и имеют сотрудников; нанимают работников и оказывают услуги общественного питания.

Борьба с фальсификатом продуктов питания животного происхождения



Магазин. Фото: Наталья Баграновская

Также с 1 июля этого года все организации и ИП, которые производят, перевозят или продают продукцию, которая подлежит ветеринарному контролю, должны оформлять всю сопроводительную документацию через систему "Меркурий".

Речь идет о мясной, рыбной, молочной продукции, яйцах, консервах, маслах животного происхождения и т. п.

Это делается, чтобы свести на нет оборот сфальсифицированной продукции животного происхождения. Доступ в систему "Меркурий" выдает Россельхознадзор. Для тех, кто продолжит работать, минуя эту систему, предусмотрены высокие штрафы и другие виды наказаний.

Хранение переписки интернет-пользователей



Информация. Фото: Мария Оленникова

Правительство РФ обязало организаторов распространения информации в интернете с 1 июля хранить в течение шести месяцев электронные сообщения российских пользователей и предоставлять эти сведения правоохранительными органам в установленном порядке. Постановление, утверждающее правила хранения сообщений, опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно утвержденным правилам, организаторы распространения информации обеспечивает хранение на территории РФ текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей.

Данные правила распространяются на пользователей, зарегистрировавшихся или авторизовавшихся с помощью сетевых адресов, определяемых организатором распространения информации как используемые на территории РФ, либо указавших при регистрации документы, выданные российскими госорганами, а также находящихся на территории России.

ЦБ обязал банки с 1 июля отчитываться о хакерских атаках



Компьютер. Фото: Антон Балашов

Банки и операторы систем денежных переводов с 1 июля должны будут отчитываться перед Банком России о хакерских атаках. Раньше эту информацию кредитыне учреждения передавали в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) добровольно.

"Полученную от банков информацию регулятор будет использовать для выработки рекомендаций участникам финансового рынка по противодействию выявленным киберугрозам. К таким киберугрозам относятся события, связанные с несанкционированными переводами денежных средств и нарушением бесперебойности оказания платежных слуг, в том числе несанкционированный доступ к устройству, эксплуатация уязвимости, вредоносный код, DDoS-атака, подбор паролей, фишинг и так далее", — говорится в сообщении ЦБ.