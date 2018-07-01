Осетр. Фото: pixabay.com

Бизнесмена из Владивостока обвиняют в контрабанде осетра на 20 млн рублей

Следователи предполагают, что коммерсант предоставил таможенникам подложные ветсертификаты

1 июля, PrimaMedia. Приморским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника внешнеэкономической деятельности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

По версии следственных органов обвиняемый – руководитель коммерческой организации с целью снижения ставки ввозной таможенной пошлины на основании подложных ветеринарных сертификатов предоставил в таможенный орган недостоверные сведения о товаре.

Согласно заключению эксперта рыночная стоимость перемещенного мяса осетра превысила 22 млн рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.

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