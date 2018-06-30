«Это войдет в историю»: приморцы делятся впечатлениями от праздника «Крылья Востока»

1 июля, PrimaMedia. На набережной Цесаревича впервые в истории Приморского края прошел праздник выпускников "Крылья Востока". Вели мероприятие популярные ведущие, звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева, для гостей выступили популярные музыкальные группы. Кульминацией всего происходящего стало грандиозное световое шоу в бухте Золотой Рог и салют. ИА PrimaMedia предлагает своим читателям посмотреть подборку из социальных сетей того, как жители Приморья и гости праздника восприняли дальневосточные "Алые паруса".
Очень многие зрители остались в восторге от увиденного. "Владивостоку 158 лет и впервые "Крылья Востока 2018", это войдёт в историю" — пишет один из пользователей. "Очень хочется, чтобы это стало ежегодной традицией!" — вторит ему другой.
Наш приморский ответ питерским "Алым парусам" ⛵️ • Шикарное мероприятие прошло вчера во Владивостоке! Красивейшее шоу для выпускников 🎓 школ • Очень хочется чтобы это стало ежегодной традицией! • Всем отличного настроения! А выпускникам'2018 - широкой жизненной дороги!⛵️⛵️⛵️ • #новыйдень #праздник #выпуск2018 #лето #вдобрыйпуть #Владивосток #Приморье #яркаяночь #шоу #красиво #мечтысбываются #
Но не обошлось и без сетований на туманы, которые в последние недели прочно воцарились в центре Приморья.
А некоторые постарались заснять и немного закулисья и подготовки.
Очевидцы стремились запечатлеть не только шоу и фейерверк. Так, отклик в сердцах многих нашло бесхитростное, но искреннее пожелание выпускникам от Юлианны Карауловой.
Сама исполнительница, к слову, очень тепло в своих соцсетях отозвалась о прошедшем празднике.
Ее мнение разделили и другие коллеги по сцене на праздничном вечере.
Обещанное видеоселфи! Даже телефон не выдержал такого напряжения и не справился со звуком! 😛 Выпускники 2018 поздравляем- вы крутые!!! Крылья Востока- это нереальный праздник! Владивосток , с Днём Рождения! И, футболисты сборной России, за Вас искренне болеет молодёжь приморского края! Вы-лучшие! Россия вперёд! #крыльявостока #крыльявостока2018 #чемпионатмира2018 #фифа2018 #fifa2018 #владивосток
Однако далеко не все разделяют восторги по поводу дальневосточных "Алых парусов". Так, очень многие комментарии и посты сводились к тому, что "миллионы в тучу".
"После первых залпов фейерверка Золотой Рог окутало облако из дыма и тумана, поэтому его почти никто и не видел" — конкретизирует свои претензии один из горожан.
Те самые #КрыльяВостока. Это было полнейшее фиаско. Для начала мне не удалось получить пресс-аккредитацию, поэтому поехал снимать на смотровую на Орлиной сопке. Из-за густого тумана шансов снять что-нибудь годное не было, поэтому сменил локацию, быстро спустившись на Цесаревича. Там, естественно, был просто аншлаг и все более-менее годные точки были заняты. Пришлось подняться в сквер Невельского, откуда и сделаны почти все фото. После первых залпов фейерверка Золотой Рог окутало облако из дыма и тумана, поэтому его почти никто и не видел. Ну не стоит на мой взгляд, это действо, потраченных на него 70 миллионов 🤷♂️ #vl #newsvl #vdk_portal #vdk_live #vdkphoto #vladivostok #vladivostok_official #vladivostok_beautiful #ig_vladivostok #ig_primorye #i_vladivostok #myvladik #prim_places #primpogoda #primorye #primorskykray #fareast_russia #photorussia #natgeoru #natgeotravelru #nikonrussia #nikond7000 #rtgtv #владивосток #приморье #лето #владивосток158
Не обошлось и без критики действий общественного транспорта.
По мне так самое красивое и запоминающееся в "Крыльях Востока" - это проход парусника под залпы салютов и огни моста. И хочется прям длинный пост написать про проблемы парковок и общественного транспорта во Владивостоке, но вместе этого скажу так: я была очень рада, что не поехала на праздник с ребенком на автобусе. Отбросила шальную мысль. Потому что на обратном пути я не увидела автобусов, зато много людей стояли на остановках и вдоль дорог пытались поймать машину. # владивосток#приморье#приморскийкрай#выпускной#крыльявостока#парусник#паллада#золотоймост#праздник
Досталось и работе со звуком: "Инсталяций, музыки, фейерверка, лично мне практически не было видно и слышно" — жалуется пользовательница Instagram.
Доброе утро Владивосток)! Вчерашним шоу была несколько разочарована, видимо, просто ожидала большего. Думаю, вчерашнее представление эффектней смотрелось по телевизору, чем в живую. Поразил Парусник, очень величественный, так же поразило количество пришедших людей, в следствии гиганские пробки сковавшие центр города. Инсталяций, музыки, фейерверка, лично мне практически не было видно и слышно. #крыльявостока #vdk_live #vladivostok_beautiful #myvladik #photoart #newsvlru #primamedia #vladivostok_insta #ig_fotoitaliane #fareast_primorye #duskmac #primpogoda #sunsetrussia #ig_eternity #ig_vladivostok #tv_fadingbeauty #tv_community #tvoyvladivostok #nightru #мылюдироссии
Нужно заметить, так как мэрия в этот раз решила сэкономить в пользу "Крыльев Востока", традиционного салюта над площадью в День города не было. Традиционные салюты в Трудовом и на Русском острове администрация Владивостока тоже отменила.