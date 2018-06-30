Крылья Востока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

«Это войдет в историю»: приморцы делятся впечатлениями от праздника «Крылья Востока»

Восторги, размышления и стенания о непогоде и потраченных деньгах – в обзоре ИА PrimaMedia

1 июля, PrimaMedia. На набережной Цесаревича впервые в истории Приморского края прошел праздник выпускников "Крылья Востока". Вели мероприятие популярные ведущие, звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева, для гостей выступили популярные музыкальные группы. Кульминацией всего происходящего стало грандиозное световое шоу в бухте Золотой Рог и салют. ИА PrimaMedia предлагает своим читателям посмотреть подборку из социальных сетей того, как жители Приморья и гости праздника восприняли дальневосточные "Алые паруса".

Очень многие зрители остались в восторге от увиденного. "Владивостоку 158 лет и впервые "Крылья Востока 2018", это войдёт в историю" — пишет один из пользователей. "Очень хочется, чтобы это стало ежегодной традицией!" — вторит ему другой.

Но не обошлось и без сетований на туманы, которые в последние недели прочно воцарились в центре Приморья.

А некоторые постарались заснять и немного закулисья и подготовки.

Очевидцы стремились запечатлеть не только шоу и фейерверк. Так, отклик в сердцах многих нашло бесхитростное, но искреннее пожелание выпускникам от Юлианны Карауловой.

Сама исполнительница, к слову, очень тепло в своих соцсетях отозвалась о прошедшем празднике.

Ее мнение разделили и другие коллеги по сцене на праздничном вечере.

Однако далеко не все разделяют восторги по поводу дальневосточных "Алых парусов". Так, очень многие комментарии и посты сводились к тому, что "миллионы в тучу".

Миллионы в тучу 😔

Публикация от Polina Korobitsyna (@vesnoosha_a)

"После первых залпов фейерверка Золотой Рог окутало облако из дыма и тумана, поэтому его почти никто и не видел" — конкретизирует свои претензии один из горожан.

Те самые #КрыльяВостока. Это было полнейшее фиаско. Для начала мне не удалось получить пресс-аккредитацию, поэтому поехал снимать на смотровую на Орлиной сопке. Из-за густого тумана шансов снять что-нибудь годное не было, поэтому сменил локацию, быстро спустившись на Цесаревича. Там, естественно, был просто аншлаг и все более-менее годные точки были заняты. Пришлось подняться в сквер Невельского, откуда и сделаны почти все фото. После первых залпов фейерверка Золотой Рог окутало облако из дыма и тумана, поэтому его почти никто и не видел. Ну не стоит на мой взгляд, это действо, потраченных на него 70 миллионов 🤷‍♂️ #vl #newsvl #vdk_portal #vdk_live #vdkphoto #vladivostok #vladivostok_official #vladivostok_beautiful #ig_vladivostok #ig_primorye #i_vladivostok #myvladik #prim_places #primpogoda #primorye #primorskykray #fareast_russia #photorussia #natgeoru #natgeotravelru #nikonrussia #nikond7000 #rtgtv #владивосток #приморье #лето #владивосток158

Публикация от Матвей/Matvey (@matveyvlc)

Не обошлось и без критики действий общественного транспорта.

Досталось и работе со звуком: "Инсталяций, музыки, фейерверка, лично мне практически не было видно и слышно" — жалуется пользовательница Instagram.

Нужно заметить, так как мэрия в этот раз решила сэкономить в пользу "Крыльев Востока", традиционного салюта над площадью в День города не было. Традиционные салюты в Трудовом и на Русском острове администрация Владивостока тоже отменила.

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