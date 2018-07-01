ДТП на проспекте 100-летия Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Столкновение Nissan с леерным ограждением привело к смертельному ДТП во Владивостоке

Из трех человек, находившихся в автомобиле, выжил только один

1 июля, PrimaMedia. Двое человек погибло в ДТП, которое случилось во Владивостоке в ночь на 1 июля. К трагическому исходу привело разлетевшееся из-за столкновения стальное леерное ограждение, передает ИА PrimaMedia.

Как сообщает источник, Nissan Avenir, в котором находился трое человек, двигался в сторону ТЦ "Заря". В окрестностях дома №106 на проспекте 100-летия Владивостока водитель не справился с управлением и автомобиль столкнулся с бордюрным камнем по правой стороне дороги. Далее машина врезалась в стальное леерное ограждение, которое разлетелось на части. Одна из балок пробила лобовое стекло.

Часть разлетевшегося ограждения

Часть разлетевшегося ограждения. Фото: ИА PrimaMedia

В результате водитель и один из пассажиров погибли. Третий человек, находившийся в Nissan и единственный выживший в этом ДТП, отделался легкими травмами и, как сообщает источник, госпитализирован не был.

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