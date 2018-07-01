Сильные дожди предрекают синоптики Приморью из-за проходящего мимо тайфуна PRAPIROON

Тайфун. Фото: pixabay.com

Есть вероятность, что проход вихря может обострить полярный фронт вблизи побережья края

1 июля, PrimaMedia. Тайфун PRAPIROON не окажет прямого влияния на погоду в Приморский край. Однако есть вероятность, что может обостриться полярный фронт близ побережья, и в регионе пройдут сильные дожди, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на портал "Примпогода".

Днем 30 июня из тропической депрессии образовался тропический шторм, получивший название "PRAPIROON". По последним расчетам, основной удар стихии придется на Южную Корею и Японские острова. На погоду Приморского края тайфун прямого влияния не окажет. В период 3 – 4 июля в Приморье пройдут дожди с фронтальными разделами. Однако 4 июля, смещаясь над акваторией Японского моря, вихрь может обострить полярный фронт, располагающийся вблизи побережья Приморья, вследствие чего в крае не исключены сильные дожди. Если угроза выпадения сильных и очень сильных дождей станет реальной, Примгидромет немедленно распространит штормовое предупреждение.