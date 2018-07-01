Специализированная ярмарка вакансий. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Впервые в Приморье прошла ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью

Работодатели представили в общей сложности более 200 предложений

1 июля, PrimaMedia. Специализированная ярмарка вакансий, ориентированная на людей с ограниченной трудоспособностью, прошла во Владивостоке. Были организованы специальные консультации и проведен мастер-класс "Учись искать работу", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Около 150 жителей Владивостока посетили специализированную ярмарку вакансий, ориентированную на соискателей с инвалидностью.

Свои предложения о работе представили 40 работодателей Приморья. По информации краевого департамента труда и социального развития, в предлагаемом списке – более 200 различных вакансий.

Представители Государственной инспекции труда в Приморском крае организовали консультации по социальным правам и гарантиям при трудоустройстве инвалидов. Сотрудники приморского центра занятости населения провели мастер-класс "Учись искать работу".

Были активны и соискатели.

"Некоторые воспользовались возможностью и подготовили для работодателей самопрезентации", – рассказали организаторы.

Специализированная ярмарка вакансий

Специализированная ярмарка вакансий. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Подобная ярмарка для граждан с ограниченной трудоспособностью в Приморье прошла впервые. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, повышение уровня занятости инвалидов в России – в числе приоритетных задач в социальной сфере, определенных в одном из майских Указов Президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Правительством поставлена задача к 2020 году увеличить численность занятых инвалидов трудоспособного возраста в регионах Российской Федерации до 50%", – напоминает глава ведомства.

С начала года за помощью в поиске работы в службу занятости региона обратились около 800 безработных, имеющих ограничения в трудоустройстве. Почти 350 человек уже трудоустроены.

"Это в 1,8 раза больше, чем за этот период прошлого года", – информируют специалисты.

По словам вице-губернатора Приморья Павла Серебрякова, ограничение в трудоспособности не должно стать препятствием для поиска интересной работы.

"Обратитесь в центры занятости. Специалисты приложат все усилия, чтобы найти подходящую вакансию. И обязательно с учетом состояния здоровья", – призывает он.

Подчеркнуто, что ярмарки вакансий – это удобная форма общения соискателя с потенциальным работодателем. Поэтому такие мероприятия, в том числе и специализированные, когда вакансии предлагают определенным категориям безработных, будут проходить по всему Приморью.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Шесть торговых площадок откроют с 20 июня в Находке

14 июня, 15:35

Картина дня

«Это войдет в историю»: приморцы делятся впечатлениями от праздника «Крылья Востока»

30 июня, 17:30

Росимущество отказало в передаче Нагорного парка в собственность Владивостока

30 июня, 14:50

"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

30 июня, 13:00

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко вошли Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

10:10

Приморцам на заметку: что изменится в нашей жизни с 1 июля

15:45

Сильные дожди предрекают синоптики Приморью из-за проходящего мимо тайфуна Praripoon
Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia