Впервые в Приморье прошла ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью

Специализированная ярмарка вакансий. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Работодатели представили в общей сложности более 200 предложений

1 июля, PrimaMedia. Специализированная ярмарка вакансий, ориентированная на людей с ограниченной трудоспособностью, прошла во Владивостоке. Были организованы специальные консультации и проведен мастер-класс "Учись искать работу", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Около 150 жителей Владивостока посетили специализированную ярмарку вакансий, ориентированную на соискателей с инвалидностью.

Свои предложения о работе представили 40 работодателей Приморья. По информации краевого департамента труда и социального развития, в предлагаемом списке – более 200 различных вакансий.

Представители Государственной инспекции труда в Приморском крае организовали консультации по социальным правам и гарантиям при трудоустройстве инвалидов. Сотрудники приморского центра занятости населения провели мастер-класс "Учись искать работу".

Были активны и соискатели.

"Некоторые воспользовались возможностью и подготовили для работодателей самопрезентации", – рассказали организаторы.



Специализированная ярмарка вакансий. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Подобная ярмарка для граждан с ограниченной трудоспособностью в Приморье прошла впервые. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, повышение уровня занятости инвалидов в России – в числе приоритетных задач в социальной сфере, определенных в одном из майских Указов Президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Правительством поставлена задача к 2020 году увеличить численность занятых инвалидов трудоспособного возраста в регионах Российской Федерации до 50%", – напоминает глава ведомства.

С начала года за помощью в поиске работы в службу занятости региона обратились около 800 безработных, имеющих ограничения в трудоустройстве. Почти 350 человек уже трудоустроены.

"Это в 1,8 раза больше, чем за этот период прошлого года", – информируют специалисты.

По словам вице-губернатора Приморья Павла Серебрякова, ограничение в трудоспособности не должно стать препятствием для поиска интересной работы.

"Обратитесь в центры занятости. Специалисты приложат все усилия, чтобы найти подходящую вакансию. И обязательно с учетом состояния здоровья", – призывает он.

Подчеркнуто, что ярмарки вакансий – это удобная форма общения соискателя с потенциальным работодателем. Поэтому такие мероприятия, в том числе и специализированные, когда вакансии предлагают определенным категориям безработных, будут проходить по всему Приморью.