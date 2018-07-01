Непогода. Фото: Антон Балашов

Дожди ожидаются в Приморье большую часть рабочей недели

Наиболее интенсивные осадки выпадут в южной части региона

1 июля, PrimaMedia. Крайне дождливой выдастся рабочая неделя в Приморье. Осадки начнутся в понедельник, 2 июля и будут усиливаться и сохраняться, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прогноз синоптиков Примгидромета.

На юге края дожди начнутся уже в понедельник. Затем зона осадков распространится на большую часть края и их интенсивность увеличится. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в южной половине Приморья.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +20 °С. Днем дожди на большей территории края уменьшат жару до +18...+23 °С, а на севере края, где осадков будет меньше, столбики термометров поднимутся выше +30 °С.

На большинстве рек Приморья дожди приведут к подъему уровня воды на 0,5 — 1,5 м, однако выхода рек из берегов и затоплений не прогнозируется. На реках южной половины края, где прогнозируются более интенсивные дожди, подъем уровня рек может достигнуть 2,0 — 2,5 м и вероятен выход воды из низких берегов.

Во Владивостоке в понедельник, 2 июля, ожидается начало дождя, который усиливаясь, сохранится до середины рабочей недели.

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