Улица Борисенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке завершен ремонт улицы Борисенко

Дорога была перекрыта из-за работ на инженерных сетях с весны (ФОТО)

1 июля, PrimaMedia. Ограничение движения по улице Борисенко во Владивостоке снято. Теперь для автолюбителей снова открыта дорога на улицу Новожилова, сообщает ИА PrimaMedia.

Ремонтные работы, проходившие на участке по улице Борисенко, наконец-то завершились, и движение для автомобилистов открыто без прежних временных ограничений.

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Напомним, движение автотранспорта по улице Борисенко в связи с производством ремонтных работ на инженерных сетях было ограничено еще в мае. Все это время жителям микрорайона приходилось объезжать перекрытый участок по улицам Фадеева или Монтажной.

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