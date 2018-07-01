Во Владивостоке завершен ремонт улицы Борисенко

Улица Борисенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Дорога была перекрыта из-за работ на инженерных сетях с весны (ФОТО)

1 июля, PrimaMedia. Ограничение движения по улице Борисенко во Владивостоке снято. Теперь для автолюбителей снова открыта дорога на улицу Новожилова, сообщает ИА PrimaMedia.

Ремонтные работы, проходившие на участке по улице Борисенко, наконец-то завершились, и движение для автомобилистов открыто без прежних временных ограничений.

Улица Борисенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Улица Борисенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Улица Борисенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

Напомним, движение автотранспорта по улице Борисенко в связи с производством ремонтных работ на инженерных сетях было ограничено еще в мае. Все это время жителям микрорайона приходилось объезжать перекрытый участок по улицам Фадеева или Монтажной.