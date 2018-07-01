Женщину насмерть сбила Toyota Filder во Владивостоке

Toyota Fielder на месте ДТП. Фото: ИА PrimaMedia

Трагедия произошла в окрестностях Седанкинского спуска

1 июля, PrimaMedia. Женщина-пешеход погибла в результате ДТП, произошедшего сегодня, 1 июля, во Владивостоке. Ее сбил водитель Toyota Filder, не справившийся с управлением, передает ИА PrimaMedia.

Как сообщает источник, водитель автомобиля Toyota Fielder, двигавшегося со стороны Зари в сторону Океанской, на Седанкинском спуске не справился с управлением. Транспортное средство занесло, Toyota врезалась в столб и от удара ее развернуло. В итоге машина сбила женщину пешехода, которая шла по тротуару. После этого авто пролетело еще несколько десятков метров по кювету и остановилось.

Место ДТП на Седанкинском спуске. Фото: ИА PrimaMedia Место ДТП на Седанкинском спуске. Фото: ИА PrimaMedia Место ДТП на Седанкинском спуске. Фото: ИА PrimaMedia Место ДТП на Седанкинском спуске. Фото: ИА PrimaMedia Место ДТП на Седанкинском спуске. Фото: ИА PrimaMedia Место ДТП на Седанкинском спуске. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Прибывшие на скорой врачи попытались реанимировать женщину, но, несмотря на их усилия, она погибла.

Прочие детали происшествия пока уточняются.