Кубок губернатора "За самый большой улов" с честью завоевала команда рыбаков от группы компаний "Доброфлот". Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

ГК "Доброфлот": Большому "рыбаку" - большой улов

Первое место в краевом соревновании по любительскому рыбному лову занял один из лидеров рыбной промышленности Приморья

3 июля, PrimaMedia. Праздничное состязание по любительскому рыбному лову, приуроченное к Дню рыбака в Приморье, прошло во Владивостоке в субботу, 30 июня. В увлекательных соревнованиях приняли участие более 10 предприятий краевой рыбной отрасли. Главный приз – наградной Кубок губернатора Приморского края, "За самый большой улов", с честью завоевала команда рыбаков от группы компаний "Доброфлот", сообщает ИА PrimaMedia.

Команда рыбаков ГУ "Доброфлот" причалила к берегу

Команда рыбаков ГУ "Доброфлот" причалила к берегу. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Несмотря на не по-летнему холодный ветер, морось и густой туман ранним утром в районе маяка "Токаревская кошка" в море вышли несколько катеров с участниками соревнований. Удочки, наживка, собственные секреты рыбной ловли и немного удачи – все, что рыбаки взяли с собой в туманную даль.

Команда профессионалов в промысловом лове преуспела и в любительском

Команда профессионалов в промысловом лове преуспела и в любительском. Фото: предоставлено организаторами

Команда рыбаков ГК "Доброфлот" была подобрана не случайно. В соревновании приняли участие настоящие профессионалы-промысловики, которые знают о рыбе и ее добыче все и даже больше.

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— Погода, конечно, не совсем подходящая для рыбалки. Точнее, рыбе все равно, а вот рыбакам было не слишком комфортно. Но тем не менее, мы приехали за победой и только за ней, поэтому никто не жаловался, вся команда упорно работала на результат, — отметил руководитель службы промысла ГК "Доброфлот" Анатолий Данилюк.

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И правда, результат оказался впечатляющим. Еще на этапе выгрузки добычи на пирс, команда ГК "Доброфлот" представила на суд зрителей целых три пакета, полных рыбы, против одного-двух пакетов соперников. Впечатлил и общий вес улова – 26 килограмм 102 грамма.

— Мы все профессионалы, ловили вчетвером, на четыре удочки. Наживка – это наш маленький секрет. Ведь должны же быть у профи свои секреты. Самая ходовая рыба в Приморье – это бычок. Поэтому большая часть улова представлена им. Но есть и камбала нескольких подвидов и даже несколько сардин. В общем, номинаций много, мы ими готовы поделиться, а вот большой кубок точно будет наш, — уверенно верил в победу заместитель руководителя службы промысла ГК "Доброфлот" Юрий Грушко.

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И не зря. Помимо командной награды – Кубка губернатора Приморского края, Юрий Грушко одержал личную победу в номинации "Самая большая рыба". Получить почетную награду Юрию помог бычок, весом свыше полутора килограмм.

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В завершении мероприятия участники и гости соревнований приняли участие в небольшой тематической викторине, по очереди сфотографировались с главным наградным Кубком, и обменялись впечатлениями от необычной рыбалки.

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