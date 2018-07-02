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Жизнь курильщика в России подорожала с 1 июля

Ставки акцизов выросли на 10%

2 июля, PrimaMedia. Сразу ряд изменений наступил в жизни российских курильщиков с 1 июля. Теперь, с помощью мобильного они смогут узнать всю подноготную своей пачки сигарет, но заплатить за нее придется минимум на 10% дороже, передает ИА AmurMedia.

Ставка акцизов с 1 июля выросла на 10% и теперь составляет 1,718 тысячи рублей за тысячу сигарет.

Все производители табака стали в обязательном порядке наносить на сигаретные пачки новую маркировку. В нее заносятся все сведения для государственного мониторига. Плюс, данные о каждой пачке — о месте ее производства, статусе, может получить любой желающий с помощью телефона. Для этого понадобиться только установить специальное приложение.

Изменились правила производства табачных изделий, из перемещения через границу ЕврАзЭС. Члены таможенного союза могут учитывать и проверять продукцию с помощью той же маркировки.

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