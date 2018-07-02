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Креативное фото с Трилитоном Бетонычем - не проблема. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

«Трилитон» поздравил владивостокцев с Днем города

Все желающие могли сфотографироваться на память с Трилитон Бетонычем для участия в призовой акции «Банзай Бетон!»

2 июля, PrimaMedia. Праздничное шествие, концерт и народные гуляния в честь 158-летия Владивостока состоялись на центральной площади города в субботу, 30 июня. Кроме того, у горожан была отличная возможность принять участие в акции "Банзай Бетон!", которую проводит с 30 июня по 31 июля 2018 года завод "Трилитон", производящий бетон. Сделав креативную фотографии с Трилитон Бетонычем или за рулем бетономешалки, любой желающий мог претендовать на выигрыш ужина в японском ресторане и на многочисленные полезные или сладкие призы, сообщает ИА PrimaMedia.

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И надо сказать, такой возможностью воспользовались многие. Фотографии на память делали и взрослые, и дети, горожане и гости Владивостока. Сотрудники-промоутеры компании не только поздравляли всех с Днем города, даря на память воздушные шары, но и подробно рассказывали об акции "Банзай Бетон!".

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Напомним, основные условия участия в конкурсе:

  1. Сделай креативное фото с символикой "Трилитона".
  2. Размести фото у себя в Instagram. К участию допускаются только открытые аккаунты в Instagram. От одного участника к финалу в конкурсе принимается одна фотография.
  3. Поставь хэштэги #трилитон #банзайбетон и отметь на фото @triliton_vl.

Если нет Instagram, присылай фото на почту triliton_vl@bk.ru.

В качестве символики могут быть использованы:

  • Ростовые фигуры, которые найдутся по адресам: г. Владивосток: Русская, 65, офис ООО "Центр снабжения ДВ", ТРЦ "Черемушки", 2-ой этаж (ул. Черемуховая, 15).
  • Автобетоносмесители "Трилитона".
  • Любые другие носители, содержащие название и/или логотип "Трилитон" в фирменном стиле.

Каждый конкурсант получает возможность принять участие в экскурсии на заводе, где производят бетон "Трилитон".

Выбор победителей:

  1. Среди фото в Instagram с хэштэгами #трилитон #банзайбетон и отметкой @triliton_vlорганизатором выбираются 25 участников с самими креативными фото, эти участники получают брендированную продукцию.
  2. Из 25 выбранных участников экспертное жюри выбирает пять лучших фото, которые становятся победителями и получают сертификат на ужин в японском ресторане.
  3. Пользователь, набравший наибольшее количество "лайков" под своим фото, получает приз зрительских симпатий – сертификат и брендированную продукцию.

Спонсор призов – сеть ресторанов "Токио".

Сроки проведения акции – с 30 июня по 31 июля 2018 года.

Организатор – ООО "Центр снабжения ДВ". Возрастные ограничения – 12+.

"Трилитон" поздравляет жителей и гостей Владивостока с 158-летием города. Желает крепкого дальневосточного здоровья, бесконечного солнечного настроения, неизменной успехов во всех начинаниях и, конечно же, удачи в акции "Банзай Бетон!".

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