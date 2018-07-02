Профсоюзы Приморья вышли на улицы, чтобы сказать "нет" повышению пенсионного возраста. Фото: пресс-служба ФППК

К членам профсоюзов присоединились работники предприятий

2 июля, PrimaMedia. Приморцы вышли 29 июня на профсоюзные пикеты во Владивостоке и еще 30-ти муниципалитетах края. Члены трудовых коллективов открыто выразили протест "пенсионному" законопроекту, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Во Владивостоке на пикет у памятника Ленину на привокзальной площади вышли более 300 человек. К членам профсоюзов присоединились и другие горожане, работники владивостокских предприятий.



Пикет во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой ФППК

"Пенсионная реформа — позор государства!", "Повышайте качество жизни, а не пенсионный возраст!", "Мы пахали, мы пахали, ждать мы пенсии устали. Мы немного отдохнем, если только доживем!" — под такими лозунгами стояли на привокзальной площади владивостокцы.

"Профсоюзы считают предложенный законопроект несправедливым и продолжают настаивать на открытом обсуждении пенсионной реформы. В Приморье мы вынесли этот вопрос на краевую трехстороннюю комиссию и заручились поддержкой работодателей, которые тоже считают, что он не только антисоциальный, но и вредный для экономики. Свою позицию мы озвучили врио губернатора Тарасенко, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Приморья. Тактика наших дальнейших действий зависит от того, какие заключения по законопроекту дадут главы и законодатели регионов", — сказал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.



Пикет в Лесозаводске. Фото: предоставлено пресс-службой ФППК

Профсоюзные активисты открыто разъясняли свою позицию всем участникам пикета.

"Правительство приводит доводы, что значительная часть пенсионеров продолжают работать даже на пенсии. Значит, у них есть силы и желание. Неправда! Мы просто вынуждены работать, потому что на крошечные пенсии не прожить. А мечтаем мы совсем о другом — заниматься внуками, в удовольствие копаться на дачах, путешествовать, как делают это наши сверстники за рубежом, пусть даже по Приморью. Сначала работающих пенсионеров лишили индексации пенсий, а теперь лишают пенсий тех, кто так ждал их, строил планы. У законопроекта одно определение – антинародный", — сказала Ольга Свищева, медсестра одной из владивостокских больниц.



Пикет в селе Вольно-Надеждинское. Фото: предоставлено пресс-службой ФППК

Участники пикета говорили о том, что не хотят, чтобы правила игры в отношении пенсионного возраста менялись на ходу.

"Пенсию не случайно называют заслуженным отдыхом. Мы ее за-слу-жи-ли! У меня рабочий стаж -36 лет, я ни дня не сидела без работы, вырастила троих детей и при этом уходила в декрет не больше, чем на 3-4 месяца. Я мечтала в феврале уйти на пенсию и уехать к младшей дочери в Находку нянчить внуков. Новый пенсионный законопроект для меня как пощечина", — сказала Наталья Петрова, работник телекоммуникационной компании.

Она услышала об акции по радио, пришла на пикет вместе с коллегой и призналась, что по-другому посмотрела на профсоюзы, узнав, чем занимаются они на самом деле.



Пикет в Партизанске. Фото: предоставлено пресс-службой ФППК

"Если мы будем сидеть на своих рабочих местах до 63-х лет, как предложило правительство, то где будут работать наши дети? Многие из них и так сегодня трудятся, где придется. Не там, где мечтали, а куда мы смогли их пристроить. А теперь молодое поколение и вовсе будет ждать еще 5-8 лет, пока мы освободим рабочие места?" — продолжила ее коллега Ольга Котчик.

Поднимали участники пикета и вопрос неформальной занятости, с которой борются профсоюзы.



Пикет в Находке. Фото: предоставлено пресс-службой ФППК

"В 1990-е, когда мы массово оказались на улице и вынуждены были работать, где попало и кем попало, лишь бы выжить и прокормить детей, всем нам было не до записей в трудовых. Но сегодня почему такой процент нелегального трудоустройства и серых зарплат, если мы живем в правовом государстве? Почему правительство набралось решимости бороться только с пенсионерами. А с серыми зарплатами — слабо?" — сказала педагог Любовь Ильичева.

Пикеты состоялись практически во всех муниципальных районах края. В Уссурийске, Дальнегорске, Преображении, Лучегорске и Михайловке на улицы вышли от 300 до 400 человек под лозунгами "Зачем вам пенсии, если до пенсионного возраста вы все равно не доживете?", "Верните дальневосточные надбавки к пенсиям, тогда и поговорим!", "Уберите руки из наших карманов!", "За что мне дали 8 лет?".



Пикет в Уссурийске. Фото: предоставлено пресс-службой ФППК

Общекраевая профсоюзная акция протеста продолжается. 2 июля пикеты пройдут в Большом Камне (около памятника участникам ВОВ, 17.00 – 18.00) и Смоляниново (площадка возле памятника участников ВОВ, 16.00 – 17.00).