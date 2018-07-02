УК заплатят: российские собственники смогут вернуть часть экономии

. Фото:

Минстрой прорабатывает новые правила

2 июля, PrimaMedia. Минстрой России прорабатывает новые правила для ежегодного отчета управляющих компаний перед собственниками. Документ о проделанных работах может включить в себя все сведения о деятельности УК, включая ее годовую экономию. Данные о сэкономленных средствах могут понадобиться собственникам для оформления возврата указанной части средств, передает ИА AmurMedia.

Сегодня управляющие компании могут оставить сэкономленные на услугах ЖКХ деньги себе. Не всегда даже такие компании отчитаются перед жильцами о проделанной за год работе. Итоговые собрания собственников попросту не проводятся. А надо, считают в министерстве.

Обозначить все обязанности УК ведомство решило в строгой форме ежегодного отчета. В нем коммунальщики будут обязаны уведомить о видах выполненных работ их стоимости, случаях нарушений условий договора и сведения о предоставленных коммунальных услугах и их цене. Отчет должен включить в себя также результаты рассмотрения жалоб жильцов, информацию о причиненном УК ущербе жилому имуществу.

Самое важное правило нового отчета – обозначение всех, до единого сведений, о затратах УК и поступлениях, в том числе от штрафов, размещения рекламы и прочих услуг. Если у жильцов будут вопросы к бухгалтерии коммунальщиков они вправе потребовать возврата экономии при оказании жилищных услуг.