. Фото:

УК заплатят: российские собственники смогут вернуть часть экономии

Минстрой прорабатывает новые правила

2 июля, PrimaMedia. Минстрой России прорабатывает новые правила для ежегодного отчета управляющих компаний перед собственниками. Документ о проделанных работах может включить в себя все сведения о деятельности УК, включая ее годовую экономию. Данные о сэкономленных средствах могут понадобиться собственникам для оформления возврата указанной части средств, передает ИА AmurMedia.

Сегодня управляющие компании могут оставить сэкономленные на услугах ЖКХ деньги себе. Не всегда даже такие компании отчитаются перед жильцами о проделанной за год работе. Итоговые собрания собственников попросту не проводятся. А надо, считают в министерстве.

Обозначить все обязанности УК ведомство решило в строгой форме ежегодного отчета. В нем коммунальщики будут обязаны уведомить о видах выполненных работ их стоимости, случаях нарушений условий договора и сведения о предоставленных коммунальных услугах и их цене. Отчет должен включить в себя также результаты рассмотрения жалоб жильцов, информацию о причиненном УК ущербе жилому имуществу.

Самое важное правило нового отчета – обозначение всех, до единого сведений, о затратах УК и поступлениях, в том числе от штрафов, размещения рекламы и прочих услуг. Если у жильцов будут вопросы к бухгалтерии коммунальщиков они вправе потребовать возврата экономии при оказании жилищных услуг.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Приморцам на заметку: что изменится в нашей жизни с 1 июля

01 июля, 10:10

Россияне будут платить за ЖКХ больше

29 июня, 09:00

К отопительному сезону готовятся в Находке

27 июня, 17:50

Почти 900 километров водопроводных сетей готовы к зиме в Приморье

17 июня, 13:30
«Закон Яровой» вступает в силу послезавтра

29 июня, 13:10

С 1 июля всех бюджетников переводят на карту «Мир»

07:25

Жизнь курильщика в России подорожала с 1 июля

07:35

Роструд напомнил болельщикам сборной о том, как правильно опаздывать на работу

30 июня, 07:30

По 50 баксов с носа: пользователей WhatsApp хотят заставить раскошелиться

30 июня, 08:40

Водителей ждут новые штрафы
«Трилитон» поздравил владивостокцев с Днем города
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia