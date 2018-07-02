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По следам Telegram: WhatsApp представила новую функцию

Пользователи мессенджера могут создавать каналы

2 июля, PrimaMedia. В популярном в России мессенджере появилась новая функция, передает ИА AmurMedia.

По аналогии с сервисом Telegram теперь пользователи WhatsApp могут создавать "каналы" или группы пользователей, сообщения в которые могут отправлять только администраторы.

Функция в мессенджере называется "Broadcast Only" — транслировать только. Она доступна пользователям всего мира уже сегодня.

Активировать ее можно с помощью настроек групповых чатов: зайти во вкладку "Информация о группе", выбрать Настройки группы", "Отправить сообщения" и пункт "Только администраторы".

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