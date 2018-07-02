Автомобили. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

«Жигулям» здесь не место!

«Грязные» автомобили не пустят на российские дороги

2 июля, PrimaMedia. С 1 июля в нашей стране вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД). В частности, вводится ряд новых дорожных знаков, в том числе "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств". Будет запрещено движение машин с эко-классом ниже значения, указанного на знаке, сообщает ИА SakhalinMedia.

Будут введены ограничения на въезд автомобилей с грязным выхлопом. Нововведения затронут машины с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2". В первую очередь, нововведения коснутся районов с плохой экологией. Дорожные камеры и инспекторы ДПС будут следить, чтобы "грязнули" не проехали. Отметим, что дискриминация коснется таких машин как "Жигули", "Лада-Самара". Штраф за нарушения в этой сфере пока, правда, предполагается не очень значительный — 500 рублей.

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