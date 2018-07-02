Пока вы спали: футбольное безумие в России

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Обзор наиболее интересных событий в мире, России и на Дальнем Востоке

2 июля, PrimaMedia. Россию захлестнула волна футбольного безумия после победы над испанцами. Британские министры приняли участие в секретной репетиции на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Ким Чен Ын на Ладе. Определились олигархи, которые поборются за сердце звезды. Об этом и не только читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока.

"Давай, давай!": реакция самой боевой бабушки-болельщицы на матч Россия — Испания взорвала Сеть

Сегодня российская сборная по футболу в драматичной борьбе одолела в серии послематчевых пенальти команду Испании и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира — 2018. Вратарь Игорь Акинфеев сумел отразить два удара с 11-метровой отметки.

Россию захлестнула волна футбольного безумия после победы над испанцами: видео

Москвичи и гости столицы, наблюдавшие за игрой сборных России и Испании, вышли на улицы, чтобы порадоваться успеху своей команды. Атмосфера футбольного праздника охватила и другие российские города.

Болельщики, наблюдавшие за игрой в московских барах, ресторанах, кафе и на улицах, поздравляют друг друга, обнимаются и скандируют "Россия!". Ликующих болельщиков поддерживают сигналами проезжающие автомобили.

Британские министры "отрепетировали" смерть Елизаветы II

Британские министры приняли участие в секретной репетиции на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Times. По сведения издания, репетиция для подготовки к 10-дневному национальному трауру в случае смерти Елизаветы прошла на прошлой неделе. В ходе мероприятия прорабатывались возможные действия, которые должны предприниматься на следующий после смерти королевы день. Кроме этого, решался вопрос о том, когда премьер-министр должен объявить подданным о кончине.

В России появились новые дорожные знаки

С сегодняшнего дня в России вступила в силу новая редакция ПДД — по обновленным правилам, вводятся новые дорожные знаки. О нововведениях стало известно еще в июле прошлого года, когда в российском Кабинете министров подписали соответствующее постановление. Вводится несколько новых знаков, обозначающих ограничения на въезд для транспортных средств с "грязным выхлопом".

Отмечается, что ограничения не коснутся служебного транспорта полиции, армии, пожарной и аварийно-спасательной служб, машин скорой помощи.

Ким Чен Ын приехал в воинскую часть на Lada Priora

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил воинскую часть на российском автомобиле Lada Priora. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Как уточняет издание, на автомобиле тёмно-зелёного цвета глава КНДР посетил военный объект на острове в округе Синдо. Ким Чен Ын расположился на заднем сиденье седана.

Стоит отметить, что Lada Priora — самый продаваемый автомобиль в серии, однако "АвтоВАЗ" в мае объявил, что он будет снят с производства уже в июле этого года.

"Замуж за Бузову". Определились олигархи, которые поборются за сердце звезды

В Италии стартовали съёмки шоу "Замуж за Бузову", которое, по сути, стало женской версией "Холостяка". Только если ранее претендентки боролись за сердце свободной знаменитости, то теперь конкурировать предстоит мужчинам. Об этом сообщает Super.ru. Свою романтическую историю Бузова решила развернуть в Тоскане, Риме, Неаполе, Вероне и других местах. Как сообщает издание, миллионер Евгений Назаров, который занимается криптовалютой, будет одним из тех, кто попытается завоевать сердце Бузовой.

Второй претендент на руку и сердце Бузовой — бизнесмен Денис Лебедев. Он возглавляет крупный завод по производству сыра в России. Денис не ведёт публичный образ жизни, а путешествиям за границу предпочитает отдых за городом и на рыбалке.

Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Липецкой области

Пять человек, включая двоих детей, стали жертвами ДТП, произошедшего в Липецкой области. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, "на автодороге местного значения в районе населенного пункта Лапуха произошло столкновение двух автомашин". По его словам, в результате ДТП пять человек, включая двоих детей, погибли, еще один ребенок получил травмы, он госпитализирован.

Автобус с российскими туристами упал в овраг

Автобус с российскими туристами свалился в овраг на трассе в Грузии в воскресенье, 1 июля. Об этом сообщает Interpressnews. Как отмечается, микроавтобус следовал по трассе Тбилиси — Телави (административный центр региона Кахетия). Он упал в овраг с высоты в несколько метров на Гомборском перевале.

Сколько человек находилось в автобусе, не уточняется. В то же время указывается, что травмы различной степени тяжести получили шесть путешественников из России. Всех их направили в Телавскую больницу. Телеканал "Рустави 2" сообщает, что пострадали туристы из Белоруссии. По его данным, транспортное средство сгорело.