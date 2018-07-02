Роструд напомнил болельщикам сборной о том, как правильно опаздывать на работу

Несмотря на Чемпионат мира, все опоздания на работу должны быть согласованы

2 июля, PrimaMedia. Понедельник, 2 июля, в России должен стать полноценным рабочим днем, несмотря на массовое празднование выхода сборной страны в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

О том, что победа сборной России над командой Испании – не аргумент для опозданий, напомнили ТАСС в Роструде.

По мнению ведомства, несмотря на весомый повод все сотрудники должны согласовать свое опоздание на работу с руководством.

Напомним, российская сборная вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Испании в серии пенальти. Следующая игра российской сборной состоится 7 июля. Соперником станет сборная Хорватии.