Турнир по кикбоксингу памяти М. Лемеша провели во Владивостоке

Команда из Новопокровки. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморья

В масштабном ежегодном соревновании приняли участие около 80 спортсменов

2 июля, PrimaMedia. Турнир по кикбоксингу памяти одного из основателей Приморской школы кикбоксинга, создателя спортивного клуба "Пересвет" Михаила Лемеша прошел 29-30 июня во Владивостоке, на базе СК "Арена спорта". В масштабном ежегодном турнире приняли участие около 80 спортсменов из Приморья и Хабаровска, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Поединки проходили в ринге (раздел фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком) и на татами (раздел лайт-контакт).

Почетные гости турнира: руководитель крупнейшей на Дальнем Востоке программы социальной поддержки населения "Приморью – достойную жизнь" Владимир Николаев; депутат Законодательного собрания Приморского края, вице-президент Федерации кикбоксинга Приморского края Андрей Ищенко; директор Федерации Камчатского края Артур Кондратьев; руководитель клуба "Пересвет" Константин Глибко.



Команда из Лесозаводска. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморья

С приветственным словом выступил президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

"Выражаю благодарность за организацию турнира, посвященного памяти М.И. Лемеша. Приятно видеть такое количество спортсменов, которые прибыли со всего Приморского края! Этим мемориальным турниром мы чтим память о Михаиле Ивановиче, человеке, вложившим всю душу в спорт и спортивное воспитание детей!" — сказал Виктор Тарабарин.

Также гости с Камчатки вручили благодарственные письма президенту и директору Федерации кикбоксинга Приморского края Виктору Тарабарину и Артему Янчеву.



Артур Кондратьев, Виктор Тарабарин, Артем Янчев. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморья

Список победителей

Раздел лайт-контакт

Младшие юноши 2007-2008 г.р.:

Мамедов Данил (г. Артем)

Терещенко Артем (г. Хабаровск)

Хайбрахманов Ринат (г. Артем)

Журавлев Роман (г. Артем)

Быков Иван (с. Новопокровка)

Андреев Олег (г. Лесозаводск)

Раздел фулл-контакт

Средние юноши 2004-2005 г.р.:

Каспер Никита (г. Владивосток)

Салимов Руслан (г. Владивосток)

Пожидаев Матвей (г. Лесозаводск)

Брыжахин Ярослав (г. Лесозаводск)

Лукьянчук Юрий (г. Лесозаводск)

Тимченко Тимур (г. Владивосток)

Магомедов Магомеднур (г. Лесозаводск)

Новиков Антон (г. Владивосток)

Нахаткин Давид (г. Хабаровск)

Айвазян Артак (г. Лесозаводск)

Артемьев Алексей (г. Владивосток)

Юноши 2002-2003 г.р.:

Осташков Антон (г. Хабаровск)

Кистер Егор (г. Владивосток)

Кравцов Кирилл (г. Уссурийск)

Юниоры 2000-2001 г.р.:

Горюнов Матвей (г. Владивосток)

Девушки 2004-2005 г.р.:

Садовая Ульяна (г. Уссурийск)

Раздел фулл-контакт с лоу-киком

Юноши 2002-2003 г.р.:

Елькин Кирилл (г. Уссурийск)

Девушки 2002-2003 г.р.: