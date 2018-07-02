Спорт. 10:40
Команда из Новопокровки. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморья

Турнир по кикбоксингу памяти М. Лемеша провели во Владивостоке

В масштабном ежегодном соревновании приняли участие около 80 спортсменов

2 июля, PrimaMedia. Турнир по кикбоксингу памяти одного из основателей Приморской школы кикбоксинга, создателя спортивного клуба "Пересвет" Михаила Лемеша прошел 29-30 июня во Владивостоке, на базе СК "Арена спорта". В масштабном ежегодном турнире приняли участие около 80 спортсменов из Приморья и Хабаровска, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Поединки проходили в ринге (раздел фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком) и на татами (раздел лайт-контакт).

Почетные гости турнира: руководитель крупнейшей на Дальнем Востоке программы социальной поддержки населения "Приморью – достойную жизнь" Владимир Николаев; депутат Законодательного собрания Приморского края, вице-президент Федерации кикбоксинга Приморского края Андрей Ищенко; директор Федерации Камчатского края Артур Кондратьев; руководитель клуба "Пересвет" Константин Глибко.

Команда из Лесозаводска

Команда из Лесозаводска. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморья

С приветственным словом выступил президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

"Выражаю благодарность за организацию турнира, посвященного памяти М.И. Лемеша. Приятно видеть такое количество спортсменов, которые прибыли со всего Приморского края! Этим мемориальным турниром мы чтим память о Михаиле Ивановиче, человеке, вложившим всю душу в спорт и спортивное воспитание детей!" — сказал Виктор Тарабарин.

Также гости с Камчатки вручили благодарственные письма президенту и директору Федерации кикбоксинга Приморского края Виктору Тарабарину и Артему Янчеву.

Артур Кондратьев, Виктор Тарабарин, Артем Янчев

Артур Кондратьев, Виктор Тарабарин, Артем Янчев. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморья

Список победителей

Раздел лайт-контакт

Младшие юноши 2007-2008 г.р.:

  • Мамедов Данил (г. Артем)
  • Терещенко Артем (г. Хабаровск)
  • Хайбрахманов Ринат (г. Артем)
  • Журавлев Роман (г. Артем)
  • Быков Иван (с. Новопокровка)
  • Андреев Олег (г. Лесозаводск)

Раздел фулл-контакт

Средние юноши 2004-2005 г.р.:

  • Каспер Никита (г. Владивосток)
  • Салимов Руслан (г. Владивосток)
  • Пожидаев Матвей (г. Лесозаводск)
  • Брыжахин Ярослав (г. Лесозаводск)
  • Лукьянчук Юрий (г. Лесозаводск)
  • Тимченко Тимур (г. Владивосток)
  • Магомедов Магомеднур (г. Лесозаводск)
  • Новиков Антон (г. Владивосток)
  • Нахаткин Давид (г. Хабаровск)
  • Айвазян Артак (г. Лесозаводск)
  • Артемьев Алексей (г. Владивосток)

Юноши 2002-2003 г.р.:

  • Осташков Антон (г. Хабаровск)
  • Кистер Егор (г. Владивосток)
  • Кравцов Кирилл (г. Уссурийск)

Юниоры 2000-2001 г.р.:

  • Горюнов Матвей (г. Владивосток)

Девушки 2004-2005 г.р.:

  • Садовая Ульяна (г. Уссурийск)

Раздел фулл-контакт с лоу-киком

Юноши 2002-2003 г.р.:

  • Елькин Кирилл (г. Уссурийск)

Девушки 2002-2003 г.р.:

  • Ионова Ольга (г. Уссурийск)

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Городской чемпионат по кикбоксингу прошел в Артеме

04 июня, 12:30

Картина дня

«Это войдет в историю»: приморцы делятся впечатлениями от праздника «Крылья Востока»

30 июня, 17:30

Росимущество отказало в передаче Нагорного парка в собственность Владивостока

30 июня, 14:50

"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

30 июня, 13:00

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко вошли Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

01 июля, 10:10

Приморцам на заметку: что изменится в нашей жизни с 1 июля

01 июля, 15:45

Сильные дожди предрекают синоптики Приморью из-за проходящего мимо тайфуна Praripoon
Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia