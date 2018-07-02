Приморцы могут узнать всё о поступлении во ВГУЭС

ВГУЭС. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Онлайн-конференция «Жить в Приморье, учиться во ВГУЭС!» стартовала на сайте ИА PrimaMedia

2 июля, PrimaMedia. Жителям Приморья расскажут всё о поступлении и учебе во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса в рамках онлайн-конференции, которая стартовала на сайте ИА PrimaMedia. На вопросы читателей ответит ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Татьяна Валерьевна Терентьева, сообщает ИА PrimaMedia.

Что происходит сегодня в сфере образования и науки, почему для получения высшего и среднего профессионального образования нужно выбирать Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, какие специальности в новом учебном году предлагает один из лучших университетов России, как проходит приемная кампания-2018, какие документы нужны для поступления на бакалавриат или в магистратуру, где и как будут жить студенты, куда трудоустраиваются выпускники?

Обо всем, что интересует абитуриентов, студентов и их родителей, можно узнать со 2 по 9 июля на сайте ИА PrimaMedia.