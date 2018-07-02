ВГУЭС. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Приморцы могут узнать всё о поступлении во ВГУЭС

Онлайн-конференция «Жить в Приморье, учиться во ВГУЭС!» стартовала на сайте ИА PrimaMedia

2 июля, PrimaMedia. Жителям Приморья расскажут всё о поступлении и учебе во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса в рамках онлайн-конференции, которая стартовала на сайте ИА PrimaMedia. На вопросы читателей ответит ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Татьяна Валерьевна Терентьева, сообщает ИА PrimaMedia.

Что происходит сегодня в сфере образования и науки, почему для получения высшего и среднего профессионального образования нужно выбирать Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, какие специальности в новом учебном году предлагает один из лучших университетов России, как проходит приемная кампания-2018, какие документы нужны для поступления на бакалавриат или в магистратуру, где и как будут жить студенты, куда трудоустраиваются выпускники?

Обо всем, что интересует абитуриентов, студентов и их родителей, можно узнать со 2 по 9 июля на сайте ИА PrimaMedia.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Картина дня

«Это войдет в историю»: приморцы делятся впечатлениями от праздника «Крылья Востока»

30 июня, 17:30

Росимущество отказало в передаче Нагорного парка в собственность Владивостока

30 июня, 14:50

"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

30 июня, 13:00

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко вошли Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

01 июля, 10:10

Приморцам на заметку: что изменится в нашей жизни с 1 июля

01 июля, 15:45

Сильные дожди предрекают синоптики Приморью из-за проходящего мимо тайфуна Praripoon
Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia