ТРК "Седанка Сити" приглашает приморцев на спортивный выходной. Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

7 июля вас ждут занимательные игры и конкурсы, спортивные эстафеты, зажигательные танцы и даже турнир по футболу

4 июля, PrimaMedia. Мальчишки и девчонки, а также их родители, 7 июля в 13.00 в ТРК "Седанка Сити" состоится веселый и активный спортивный выходной. Вас ждут занимательные игры и конкурсы, приятные подарки и вкусные угощения, а также спортивные эстафеты, зажигательные танцы и даже турнир по футболу, сообщает ИА PrimaMedia.

Все желающие могут принять участие в бесплатном мастер-классе по парному танцу "Хастл", основанному на импровизации и концепциях "взаимодействия" с партнером. А для тех, кто любит зажигательные ритмы, пройдет мастер-класс по танцам "Зумба", латиноамериканские мелодии абсолютно точно не позволят усидеть на месте и зарядят позитивным настроением на весь день!

Кроме этого, приглашаем юных посетителей принять участие в футбольном матче и ощутить атмосферу настоящего чемпионата по футболу — ребята станут сплоченной командой, окунутся в соревновательный азарт и поборются за призы, а родители посостязаются за звание "лучший болельщик".



Праздник для детей. Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

"Cеданка Сити" предоставляет все условия для комфортного семейного отдыха и шопинга. В комплексе представлены самые крупные магазины известных брендов рынка: продуктовый гипермакет на "минус" 2 этаже, ассортимент товаров очень большой – более 30 тысяч наименований. В гипермаркете есть собственный кулинарный цех, своя пекарня, кафе стейк-хаус. Вся продукция соответствует международным стандартам качества.

Флагманский магазин электро-бытовой техники на "минус"1 этаже, где можно приобрести электронику и бытовую технику. Здесь трудятся опытные консультанты, которые оказывают квалифицированную помощь. Товар качественный, что подтверждается гарантиями.

Крупнейшие магазины ювелирных изделий, сеть ювелирно-часовых салонов. Магазины домашнего уюта и текстиля на "минус" 1 этаже, салоны красоты, салоны связи, крупный боулинг — клуб "Шарпей", в котором представлено 15 игровых дорожек, детский город профессий "Кидбург", магазины одежды и обуви для всей семьи.

Просторный фуд корт с кухней разных народов мира, уютные кафе с ароматным кофе и сладкими десертами, яркие зоны отдыха и развлечения.

Для удобства посетителей у комплекса есть большая многоуровневая автомобильная парковка.

Каждые выходные в ТРК работают локальные развлекательные площадки, где проходят различные мастер-классы, шоу-программы. Большой батутный центр. В концептуальном комплексе "Седанка Сити" созданы идеальные условия для яркого отдыха всей семьей.



ТРК "Седанка Сити" приглашает приморцев на спортивный выходной. Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

"Седанка Сити" продолжает развиваться и радовать своих посетителей новыми интересными проектами.

Ждем вас в ТРК "Седанка Сити" ежедневно с 10.00 до 22.00

Ул. Полетаева, 6д

www.sedanka.city

instagram.com/sedankacity