«Восточный Порт» приобрел четыре новых снегогенератора

"Восточный Порт". Фото: предоставлено АО "Восточный Порт"

В зимний период техника будет создавать защитное покрытие на угольных штабелях, а в летнее время — орошать их водой

2 июля, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", приобрел четыре новых снегогенератора в рамках реализации комплекса природоохранных мероприятий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Техника общей стоимостью более 50 млн рублей закуплена дополнительно к действующему пылеподавляющему оборудованию: снегогенератору, подметально-уборочным машинам вакуумного типа, системам пылеподавления "сухой туман", орошения угольных складов, очистки и аспирации воздуха.

Новые снегогенераторы начнут работать предстоящей зимой и будут функционировать в круглогодичном режиме. В зимний период — создавать защитное покрытие на угольных штабелях, а в летнее время — орошать их водой.

Использованная при работе оборудования вода проходит через систему многоуровневой фильтрации. На территории "Восточного Порта" действуют восемь очистных сооружений для сбора и очистки технических и ливневых вод. АО "Восточный Порт" — единственная стивидорная компания Приморского края, которая имеет собственные водоочистные сооружения.

"Восточный Порт" разработал и реализует план дополнительных природоохранных мероприятий по поэтапному внедрению наилучших доступных технологий перевалки угля. До 2021 года портовый холдинг направит на реализацию комплекса экологических мер более 1 млрд рублей.

План предусматривает модернизацию и установку дополнительного технологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению. Собственная аккредитованная лаборатория продолжит регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.

Комплекс природоохранных мер АО "Восточный Порт" отвечает соглашениям об обеспечении благоприятных экологических условий при перевалке угля, заключенным с Росморречфлотом, Росприроднадзором, Росгидрометом и администрациями Приморского края и Находкинского городского округа в марте и мае 2018 года.

АО "Восточный Порт" является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

За период с 2012 по 2017 годы ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.