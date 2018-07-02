Чиновников - меньше, зарплаты преподавателей - выше: ДВФУ раскрыл свою кадровую политику

Корпус А ДВФУ. Фото: ИА PrimaMedia

Также пресс-служба федерального университета выступила с разъяснениями по изменениям платы за обучение в довузовских подразделениях

2 июля, PrimaMedia. Пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) ответила на запрос редакции ИА PrimaMedia, дав разъяснения по острым вопросам текущей кадровой политике вуза и по повышению платы за обучение в семи довузовских подразделениях ДВФУ, И связанная с сокращением персонала кадровая политика ДВФУ, и рост платы за обучение вызвали большой большой общественный резонанс, получили широкое освещение в региональных и федеральных СМИ. По оценке пресс-службы ДВФУ, ряд публикаций в прессе носит характер "необоснованных претензий" к деятельности руководства вуза, нанося университету "серьезный имиджевый ущерб". В сложившейся ситуации, комментирует пресс-служба, университет оставляет за собой право защищать свою деловую репутацию законными способами, а также считает важным обнародовать позицию университета по острым темам. ИА PrimaMedia приводит ниже полный текст ответа пресс-службы ДВФУ на запрос редакционный запрос.

"Прежде всего — по кадровому вопросу. С 2016 года в Дальневосточном федеральном университете действительно проводится поэтапная штатная оптимизация, которая не затрагивает профессорско-преподавательский состав, а направлена на приведение к нормативу численности административно-управленческого персонала (АУП). В свое время ДВФУ создавался на базе четырех крупных самостоятельных вузов, чиновничьи аппараты которых были слиты в один без высвобождения работников, выполняющих дублирующие функции. На сегодняшний день их доля в структуре остается все еще избыточной.

Характерным примером дублирования является наличие в каждой из восьми школ университета собственного учебно-методического управления (УМУ) с большим штатом сотрудников. Централизация этого процесса и переподчинение его ректорату позволит оптимизировать работу и не отвлекать ресурсы школ на административную деятельность, для которых приоритетом является качество образования и научной работы. В мае 2018 года запущены организационно-штатные мероприятия по исключению 176 ставок из структур и штатной численности УМУ школ ДВФУ. Университет четко соблюдает все нормы и гарантии Трудового кодекса, предпринимает меры по внутреннему трудоустройству сокращаемых сотрудников. По состоянию на 30 июня 2018 года под сокращением находятся около 80 человек.

Одновременно с этим проводится процедура сокращения 100 уборщиков служебных помещений материковых объектов ДВФУ. Их обслуживание в дальнейшем будет передано привлеченной клининговой компании, что продиктовано экономической целесообразностью и снижением затрат на содержание университетского имущества.

Особо подчеркиваем, что за последние два года руководство ДВФУ не инициировало и не проводило сокращений профессорско-преподавательского состава. Преподаватели и ученые были и остаются главной ценностью для университета. Ректорат отстаивает каждого преподавателя, несмотря на требование "дорожной карты" развития российского образования привести соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов в вузах до показателя один к 12 (сейчас в ДВФУ — один к девяти).

В рамках той же самой "дорожной карты", утвержденной распоряжением правительства № 722-р от 30 апреля 2014 года, в 2018 году доля административных сотрудников вузов страны должна составлять 37% от общей численности. Исполняя данный показатель, в ДВФУ за два минувших года сократили почти 500 различных администраторов и управленцев, меньше стало и проректоров. Сэкономленные в бюджете университета средства позволили с января 2018 года существенно повысить должностные оклады преподавателей, гарантированную часть их зарплаты. Так, например, оклад ассистента увеличился вдвое, оклад старшего преподавателя – в два с половиной раза, а оклад заведующего кафедрой теперь составляет 200% от средней зарплаты по региону.

Руководство университета нацелено на дальнейшее снижение доли чиновников в структуре, увеличение заработной платы преподавателей и одновременное повышение их роли в развитии ДВФУ.

Еще одной темой, получившей резонанс в публикациях о ДВФУ, стала стоимость предоставляемых университетом образовательных услуг. Прежде всего, хотелось бы напомнить, что Дальневосточный федеральный университет как крупнейший и ведущий вуз региона предлагает абитуриентам широкий выбор для поступления на "бюджет", то есть за счет средств государства (100 программ бакалавриата и специалитета, 70 направлений магистратуры). На 2018-2019 учебный год ДВФУ выделяет 4368 бюджетных мест, не снижая их количества по сравнению с прошлыми годами. Очевидно, что за возможность учиться бесплатно развернется серьезная борьба, будет традиционно высокий конкурс на востребованные направления и место в университете получит самая талантливая и мотивированная молодежь, которая едет за высшим образованием в ДВФУ со всех уголков страны. В прошлом году заявления на поступление подавали абитуриенты из 80 субъектов России, успешно были зачислены представители 66 регионов. С учетом стремительного развития университета и появления новых востребованных специальностей в этом году прогнозируется еще более высокая активность абитуриентов. Статистика первых дней приемной кампании это уже подтверждает.

Вместе с набором на бюджетные места, ДВФУ как и все вузы страны принимает студентов для обучения на договорной основе. Стоимость оказания услуг высшего образования устанавливается исходя из экономической целесообразности для покрытия всех связанных с этим затрат. Нормативные затраты рассчитываются аналогично государственному заданию по методике "Подушевого финансирования", утвержденного постановлением правительства № 640 от 26 июня 2015 года, а также включают расходы на содержание имущества в соответствии с методикой курирующего министерства.

Анализ рынка образовательных услуг Дальневосточного федерального округа показывает, что стоимость на образовательные программы в ДВФУ сопоставима с аналогичными в других вузах региона, а местами и ниже. При этом нельзя забывать, что кампус на острове Русском обладает хотя и уникальной, но дорогостоящей инфраструктурой, требующей колоссальных затрат на эксплуатацию и содержание, а эти расходы также включаются в стоимость обучения.

Аналогично принципами экономической целесообразности руководствовались в ДВФУ при утверждении стоимости обучения на 2018-2019 учебный год в довузовских подразделениях университета. В общей сложности это семь учреждений, в которых обучается свыше 2600 учащихся с первого по 11 классы, преподают около 300 учителей. Сегодня деятельность по общему образованию для ДВФУ убыточная, в 2017 году объем убытков составил 60 млн рублей. Субсидии из федерального или регионального бюджетов на эти цели не предоставляются, финансирование осуществляется исключительно за счет родительской оплаты.

Чтобы исправить положение дел и сохранить довузовский комплекс, решено пойти на непопулярные меры и повысить стоимость обучения, но только для вновь заключаемых договоров – при поступлении и при переходе на новую ступень обучения. К слову, в довузовских подразделениях ДВФУ действует трехступенчатая система подготовки (начальная – 1-4 класс, основная – 5-9 класс, средняя – 10-11 класс). Для всех учащихся, имеющих с ДВФУ действующие, заключенные ранее договоры на оказание платных образовательных услуг, стоимость изменится на величину инфляции, всего на 4% по сравнению с предыдущим учебным годом. Стоимость обучения в довузовских учреждениях ДВФУ утверждена приказом №12-13-1233 от 25 июня 2018 года.

Полученные дополнительно средства пойдут на усиление материально-технического оснащения довузовских учреждений ДВФУ, создание современных лабораторий по физике, химии и биологии, а также увеличение заработной платы учителям. Комплексные меры позволят существенно повысить уровень общего образования в ДВФУ, которое всегда считалось одним из лучших в Приморье", — завершается комментарий пресс-службы ДВФУ.