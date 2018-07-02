Цена за литр топлива во Владивостоке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей

Литр за 50 рублей и выше. Фото: ИА PrimaMedia

Как изменилась стоимость топлива на АЗС приморской столицы - в обзоре ИА PrimaMedia (ФОТО)

2 июля, PrimaMedia. Ровно месяц прошел с того момента, как на заправках Приморского края стремительно переписывались ценники на топливо. Корреспонденты ИА PrimaMedia проверили, как изменилась стоимость бензина и дизеля во Владивостоке за июнь. Как выяснилось, крупные компании, имеющие в активах нефтеперерабатывающие заводы на Дальнем Востоке, сохранили нулевую динамику. Изменения коснулись лишь мелкую розницу. А на одной из известных во Владивостоке сетей АЗС стоимость одного литра дизеля и АИ-98 уже перешагнула психологическую отметку в 50 рублей.

На заправках "ННК" и "Роснефть", как и в прошлом месяце, стоимость АИ-92 составляет 41,90 за литр, ИА-98 – 45,50, а ДТ – 44,85 рублей. Приятно радуют цены на АЗС "RS-Нефть". Здесь заправиться можно даже дешевле. Например, АИ-92 обойдется владельцам авто в 40,60 рублей за литр, АИ-95 – 41,60, а дизельное топливо – 43,90.

Цены на бензин во Владивостоке на 02.07.2018. Фото: ИА PrimaMedia Цены на бензин во Владивостоке на 02.07.2018. Фото: ИА PrimaMedia Цены на бензин во Владивостоке на 02.07.2018. Фото: ИА PrimaMedia Цены на бензин во Владивостоке на 02.07.2018. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Еще одна крупная копания не удержала цены на предыдущем уровне и теперь предлагает своим клиентам приобретать АИ-92 за 43,30, а АИ-98 за 49,00 рублей. Тогда как в прошлом месяце литр АИ92 можно было купить за 42,30, а АИ95 — за 43,30. При этом стоимость ДТ на заправках "Бензо" осталась такой же, как в начале июня – 49,50 за литр. Однако больше всех удивляет цена одного литра бензина на заправочных станциях компании "Октант". Здесь стоимость переступила психологический порог и составляет 50,57 рублей за литр АИ-98 и ДТ. Месяц назад дизельное топливо здесь можно было залить за 49,77, а АИ92 за 43,57, что дешевле на 40 копеек чем сейчас.

Если верить специалистам Росстата, на конец июня 2018 года средняя цена на бензин во Владивостоке составляет: АИ-92 — 41,74, АИ-95 — 42,69, АИ-98 — 45,86, а ДТ — 45,76. Что является не самым высоким показателем по стране. Самый дорогой бензин наблюдается в Анадыре, Якутске и Севастополе. Литр АИ-92 здесь стоит 52,00 рубля, 50, 85 и 46,02 соответственно.