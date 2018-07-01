«Орут, как на Новый год»: как Приморье встречало триумф России в 1/8 финала ЧМ-2018

2 июля, PrimaMedia. От легкого скепсиса к искреннему восторгу колебались эмоции болельщиков Владивостока при просмотре матча между сборными России и Испании в 1/8 Чемпионата мира по футболу. ИА PrimaMedia продолжает следить за тем, как жители края реагируют в социальных сетях на результаты игр в рамках нынешнего мундиаля.
Напомним, отечественная сборная обыграла Испанию, вырвав победу в серии послематчевых пенальти.
Перед матчем уже традиционно соцсети заполнили фотографии болельщиков в боевом раскрасе и обмундировании. В своих постах владивостокцы ограничивались скепсисом и легкой надеждой на хорошую игру.
Некоторых не смогла остановить даже непогода.
Не обошлось, к слову, без представителей Владивостока и на стадионе, где происходила историческая встреча.
В течение матча настроение болельщиков начало меняться – в положительную сторону. Люди продолжали переживать, но уже больше чувствовалась вера в то, что еще несколько часов назад казалось невозможным.
Ну а после игры соцсети захлестнула волна поздравлений, восторгов, и уверений в том, что болельщики верили в сборную с самого начала.
Увидеть радостных болельщиков в эту ночь можно было и на центральной площади Владивостока.
Отметились уже традиционные высокопоставленные футбольные фанаты: новый глава Минвостокразвития Александр Козлов и мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Последний, к слову, связал победу Испании с прошедшим недавно Днем города.
В краевой администрации также нашлись болельщики: кадр со ставшими популярными футбольными фанатами в кокошниках выложил на своей странице в Facebook вице-губернатор Павел Серебряков.
Не преминул поздравить сборную и почетный гражданин Владивостока, бессменный лидер групы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Присоединившийся, к слову, к флэшмобу #УсыНадежды.
Следующая игра с участием сборной России пройдет в воскресенье, 8 июля, в 04:00 по Владивостоку. Противостоять отечественным спортсменам будут футболисты Хорватии.