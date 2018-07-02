Фотокросс, квест и единый выпускной: День молодежи ярко отметили в Артеме

День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

На сцене в городском парке состоялись танцевальные батлы и выступления лучших коллективов (ФОТО)

2 июля, PrimaMedia. Разнообразно и увлекательно прошел в Артеме День молодежи в пятницу, 29 июня. Спортивные соревнования, квесты, фотокросс, различные площадки, выступления творческих коллективов и, конечно, единый выпускной – все это было в программе дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Праздник начался со спортивных соревнований. На стадионе "Угольщик" собрались школьники и подростки для участия в соревнованиях по волейболу, легкой атлетике, баскетболу и мини-футболу.

Мальчишки из спортивного клуба "Мастер" с энтузиазмом и с большим рвением сражались за победу в мини-футболе. В турнире по легкой атлетике проверить свои силы мог каждый желающий. Участников разделили лишь по возрастным категориям.

В спортивных баталиях на стадионе "Угольщик" сошлись учащиеся спортивных школ "Темп" и "Феникс", а также просто инициативные горожане и школьники. Победители получили медали, кубки и памятные призы.

Прошла презентация проекта "Книжный шкаф". Была представлена инициативная группа молодых людей, которые будут отвечать за установку шкафа, наполняемостью его литературой и дальнейшую его эксплуатацию. Официальное открытие книжного шкафа запланировано на 25 августа на празднование Дня города.

Организаторы запускают проект книжного шкафа под девизом – "Прочел — передай другому".

"Мне очень приятно видеть ваши молодые счастливые лица. Пока мы презентуем лишь проект книжного шкафа. Хочу отметить. что он будет доступен всем и каждому. и надеемся, что наша молодёжь будет его беречь и следить за наполняемостью. Любой горожанин может принести книгу и положить ее, чтобы другие смогли прочесть произведение. Надеемся, что такой своеобразный книгооборот получит развитие в нашем городе", — сказала директор библиотечной системы Галина Асадчева.

Прошла презентация проекта «Книжный шкаф».. Фото: Светлана Агафонова Прошла презентация проекта «Книжный шкаф».. Фото: Светлана Агафонова Прошла презентация проекта «Книжный шкаф».. Фото: Светлана Агафонова Прошла презентация проекта «Книжный шкаф».. Фото: Светлана Агафонова Прошла презентация проекта «Книжный шкаф».. Фото: Светлана Агафонова Прошла презентация проекта «Книжный шкаф».. Фото: Светлана Агафонова Фотокросс. Фото: Светлана Агафонова 1 / 7

Опыт открытых книжных шкафов в примечательных местах города для Приморского края дело отнюдь не новое. Во Владивостоке такой же расположен в сквере Суханова, однако стоит отметить, что подобная инициатива не всегда ценится жителями города. К примеру, в краевом центре шкаф несколько раз подвергался нападкам вандалов. Впрочем, остается надеется, что Артём будет исключением.

Всех присутствующих на празднике с днем молодежи поздравила начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации АГО Наталья Макиенко.

"Хочу вам пожелать быть активными, яркими и звездными. Ваша задача – решить, какие книги будут храниться в шкафу. Наша молодёжь сохранит накопленный багаж и будет его преумножать", — сказала Наталья Макиенко.

Кроме этого, всех пришедших на праздник ждали другие увлекательные мероприятия. Например, фото кросс в этом году пополнился одной интересной и необычной идеей. Кроме традиционных фотографий участникам предлагалось написать слоган, выражающий любовь к Артему. Такая идея нашла живой отклик у пришедшей на праздник молодежи. Всего необходимо было набрать 100 слоганов. С такой задачей ребята справились на "отлично". Организатором фотокросса уже не первый год выступает молодежная общественная организация "Азарт" под руководством Светланы Мельниковой.

Фотокросс. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова 1 / 2

Следующим мероприятием в рамках празднования Дня молодёжи стал квест. Он проводится на городских праздниках во второй раз. Дебют подобного квеста пришёлся на прошлогодний День города. В нем участвует молодежь в составе команды по пять человек. Маршрут начинался от главной сцены в городском парке культуры и отдыха, проходил по всей территории парка и заканчивался на придворцовой площади в центре Артема.

Основная часть заданий, по задумке организаторов, приходилась именно на территорию площади. Время стандартное для прохождения квеста — один час. Победителем оказалась команда "Велоартем". Они сумели разгадать специальный ключ под цифрами 80 в честь празднования грядущего Дня города. Ребята получили за победу подарки и сладкие призы.

Продолжился праздник выступлением на сцене в городском парке культуры и отдыха танцевальных, творческих коллективов. После презентации своих номеров, среди них состоялся танцевальный батл, который оценивали хореграфы из Владивостока.

День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова 1 / 9

Ярким дополнением к молодежному празднику стал концерт японского оркестра "TOH inkai" с исполнением классических мировых произведений, а также русских народных мелодий, концерт прошел в большом зале Дворца культуры угольщиков при полном аншлаге.

Вечером День молодежи продолжился единым выпускным вечером. Традиционно, праздничный вечер начался с городской торжественной линейки "Минута памяти" у памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ведь когда-то выпускники 1941 года также беззаботно прощались со школой, но ещё не знали, какие испытания их ждут впереди...

Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова 1 / 10

Поздравить ребят и почтить память земляков, не вернувшихся с войны, пришли депутат Государственной Думы Владимир Новиков, председатель городской Думы Анатолий Бадель, начальник управления образования администрации Артемовского городского округа Людмила Колпакова, ветеран Вооруженных Сил и член Совета ветеранов Юрий Калишманов.

Единый выпускной в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова День молодежи в Артеме. Фото: Светлана Агафонова 1 / 5

Затем выпускники присоединились к участникам праздника в городском парке, где на сцене проходил концерт. Слова поздравления выпускникам и всей молодежи произнес глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.

— У нас активная, яркая, талантливая молодежь, которой многое по силам! Удачи вам, ребята, уверен, что все у вас получится! — сказал Александр Авдеев. Я вспоминаю свой выпускной, который состоялся более 40 лет назад. Сейчас у этих молодых людей начинается взрослая жизнь и самое главное, чтобы она сложилась для них счастливо. Для молодежи в Артеме мы делаем очень много. У нас хорошо развиты: детский и юношеский спорт, искусство, культура. Администрация Артемовского городского округа прилагает огромные усилия для того, чтобы молодежи жилось в городе комфортно. Мы стремимся создать в городе все усилия для созидания и развития молодых людей, помогаем их становлению, как личностей, чтобы они взрослели и не покидали Артем, а наоборот становились лидерами города. Будем и дальше прикладывать максимальные усилия для создания комфортной среды для молодых людей.

Мероприятия в честь Дня молодежи прошли и в выставочном центре "Галерея". Здесь до 22.00 концерт молодежных творческих коллективов с последующим переходом в дискотеку до 23.00.