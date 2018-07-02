Праздник не оставил никого равнодушным. Фото: ИА PrimaMedia Антон Новгородов

Концерт, ведущие и грандиозное шоу: какими были "Крылья Востока"

Те, кто не смог посмотреть праздник, могут увидеть его в одном ролике

2 июля, PrimaMedia. "Крылья Востока" прошли еще в минувшую субботу, а разговоры об этом празднике до сих пор не стихают. Кто-то ругает его, кто-то восторгается, но, в любом случае, равнодушным никто не остался. Редакция ИА PrimaMedia собрала самые яркие моменты мероприятия в один ролик, чтобы вы могли вспомнить, как это было.

Выступления коллективов Приморья, харизматичные ведущие, яркие "звезды" эстрады, а также невероятное, грандиозное и очень сложное по своим техническим характеристикам шоу – это все первый в Приморском крае праздник для выпускников школ "Крылья Востока".

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