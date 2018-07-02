Синоптики рассказали, какую погоду ждать в июле

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Начало месяца выдалось теплым, но затем произойдет похолодание

2 июля, PrimaMedia. На большей части России температура в июле будет выше нормы, рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает ИА AmurMedia.

Это касается Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского округов. Жара ожидается на юге Уральского округа. На большей части Сибири температура будет выше нормы на 1-2 градуса.

Холоднее обычного ожидается на Кольском полуострове — в Мурманской области и Карелии. На востоке Якутии и западе Чукотки, на Камчатке температура ниже нормы на градус.

Больше осадков пройдет на западе России, в Амурской области, Хабаровском крае, в центральных и южных районах Красноярского края. Интенсивные осадки будут идти в Крыму и Краснодарском крае.

А недостаток дождей может испытать север Красноярского края Сибири, восток Якутии, запад Чукотки, юг и центр Приволжского округа.

В Москве и области осадков выпадет чуть выше нормы. И температура тоже будет на градус выше нормы для июля. А средняя температура июля — самого жаркого месяца в году — 22 градуса. При этом ночные температуры составляют 15-17 градусов, а дневные 23-25 градусов.

Начало июля выдалось теплым, но затем произойдет похолодание. В итоге первая декада окажется около нормы. Вторая декада, по словам Александра Голубева, будет уже выше нормы. И в третьей декаде начало будет соответствовать норме, а к концу месяца температура снова будет расти. Конец июля должен быть жарким.