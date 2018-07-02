Жизнь без свалок: японские ноу-хау переработают мусор в Приморье до неузнаваемости

Руководство крупной японской компании по утилизации отходов прибыло в Приморье. Фото: Игорь Новиков

Для производства органических удобрений из отходов собираются использовать специальную бактерию

2 июля, PrimaMedia. Уникальную технологию, разработанную японской корпорацией Sawayama Corporation, могут начать использовать для переработки биоотходов на территории Приморского края, в том числе на крупных объектах животноводческого комплекса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Глава Приморья Андрей Тарасенко более детально обсудил данный вопрос с президентом группы компаний Сэйитиро Саваяма в ходе встречи в администрации края.

Перспективы сотрудничества в области утилизации и переработки мусора Андрей Тарасенко и Сэйитиро Саваяма обсудили в феврале этого года, когда глава Приморья посетил Японию в составе российской делегации.

Отметим, что компания Sawayama использует специальную бактерию для производства органических удобрений из мусора – данная технология уже получила мировое признание. Продолжая переговоры, руководитель Приморья подтвердил заинтересованность в использовании японских ноу-хау.

"Мы изучили международную практику – действительно ваши технологии дают хороший результат, на который мы рассчитываем. В частности, нас интересует переработка биоотходов на территории крупных предприятий по производству мяса и птицы", – отметил Андрей Тарасенко.

По словам Сэйитиро Саваямы, требуется испытание технологии на месте.

"Для начала нам нужно исследовать материал, который требуется переработать, и запустить туда бактерии. Этим должны заниматься профессионалы, так как при малейшей ошибке бактерия умирает. Важно отметить, что для переработки больших площадей достаточно небольшого количество удобрения, так как бактерия быстро размножается", – сообщил он, добавив, что удобрение безопасно для людей и животных.

Андрей Тарасенко поручил профильному департаменту администрации края найти "пилотный" участок, рассчитать стоимость приобретаемого удобрения и проработать вопрос его доставки.