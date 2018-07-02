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Пенсия вредит вашему здоровью – эксперт рассказал о причинах увядания

Жизнь пенсионера меняется в одночасье

2 июля, PrimaMedia. Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в колонке "Аргументов и фактов" подтвердил, что выход на пенсию для россиян становится фактором для ухудшения здоровья, передает ИА AmurMedia.

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Мехман Мамедов уверен, что безделье приводит к увяданию и многочисленным болезням.

"Человек, жизнь которого была подчинена рабочему расписанию, оказывается в состоянии вынужденного безделья в одночасье. Направить высвободившуюся энергию в другое русло удаётся немногим, существование остальных замыкается в четырёх стенах", — сказал он отвечая на вопрос журналиста.

Еще одна причина плохого самочувствия, по словам Мамедова, — невостребованность.

"Человек, которому не к чему стремиться, чувствует себя не нужным и быстро становится не нужен самому себе — перестаёт следить за здоровьем, питанием, а это способствует увеличению заболеваемости и развитию осложнений", — уточнил он.

Напомним, Правительство России направило в Госдуму законопроект согласно которому пенсионный возраст россиян продлят на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин.

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