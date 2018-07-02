Электросчетчик. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Управляющие компании заставят вернуть жильцам сэкономленные деньги

Минстрой подготовил проект постановления с изменениями в жилищное законодательство

2 июля, PrimaMedia. Весьма вероятно, что скоро претензии жильцов многоквартирных домов к своим управляющим компаниям существенно поубавятся. У населения появятся реальные рычаги влияния на управляющие компании. Во всяком случае, проект правительственного постановления на эту тему разработан в Минстрое, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на "Известия".

В частности, правительство намерено обязать управляющие компании регулярно и подробно отчитываться перед жильцами о выполнении договора управления. В отчете должны содержаться сведения о размере экономии компании. Если у жильцов возникнут возражения по отчету, собственники многоквартирного дома смогут потребовать от управляющей компании возврата полученной экономии (сейчас "управляйки" могут оставлять сэкономленные средства у себя).

В отчете УК должна содержаться информация о видах выполненных работ и предоставленных коммунальных услугах. Кроме того, там должна быть информация о расчетах за поставляемые коммунальные ресурсы. Также жильцов нужно будет информировать о случаях некачественного предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управляющей компании.

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