Флагоносцы университета во время приветственной части церемонии вручения аттестатов довузовских подразделений ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

ДВФУ – большая семья, и вам здесь всегда рады: Никита Анисимов поздравил выпускников

Ректор Дальневосточного Федерального университета вручил аттестаты выпускникам довузовских подразделений (ФОТО)

2 июля, PrimaMedia. 32 выпускника получили красные аттестаты и золотые медали "За особые успехи в учении" из рук ректора Дальневосточного Федерального университета Никиты Анисимова. Всего в этом году из довузовских подразделений выходит 329 школьников. На торжественной церемонии вручения аттестатов присутствовали и сами выпускники, и их родители, и учителя, сообщает ИА PrimaMedia.

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Торжественное вручение прошло в лучших традициях федерального университета: в Синем зале с выступлениями творческих коллективов ВУЗа под объективами фотографов и видеооператоров. В поздравлении учеников так же приняли участие проректор по учебной и воспитательной работе Андрей Шушин, заместители проректора Елена Харисова и Василий Иванов, проректор по научной работе Кирилл Голохваст, директор Школы искусств и гуманитарных наук Феликс Ажимов, директор Медцентра Олег Пак и основатель компании DNS Дмитрий Алексеев.

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Соблюдая давние традиции ректор ДВФУ обменялся галстуками с самым молодым выпускником довузовского подразделения. Им стал Шамиль Джафаров, учившийся в лицее информационных технологий. Будущий студент закончил обучение с красным аттестатом и золотой медалью. Как заметили ведущие мероприятия, этот галстук возможно будет не самым дорогим у Шамиля, но точно самым ценным.

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В своей речи Никита Анисимов напомнил ученикам о том, какую важную роль в жизнях людей играет их семья и учителя.

– Перед вами теперь открыты все дороги, а сделали для вас это ваши учителя. Спустя много лет вас всегда узнают и примут родители и педагоги, и я прошу вас всегда это помнить. А главное – верьте в себя. Слушайте всех, но принимайте решение самостоятельно, – дал совет Никита Анисимов выпускникам 2018 года.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов

Ректор ДВФУ Никита Анисимов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

О том, как важна в жизни каждого человека семья, напоминали и уже непосредственные студенты Дальневосточного Федерального университета. Выпускникам довузовских подразделений они отнеслись, как к младшим братьям и сестрам. Старшие братья "университетской семьи" пообещали помочь советом и делом тем, кто решит поступать в ДВФУ. Будущие абитуриенты восприняли это серьезно.

– Очень приятно, что, не зная кто куда поступит, ВУЗ уже называет нас своей семьей. Хочется присоединиться к этой атмосфере семейного тепла. Поступать в ДВФУ я решила давно, а сейчас убедилась в правильности своего решения, – поделилась эмоциями будущая студентка ДВФУ.

В 2018 году среди выпускников довузовских подразделений ДВФУ семь отличников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, и около 60 выпускников набрали более 90 баллов по разным предметам. В 2017–2018 учебном году 12 учащихся лицеев и гимназий от Дальневосточного Федерального университета стали призерами, а четверо — победителями регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников.

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