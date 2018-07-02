Уголовное дело возбуждено из-за пропажи спецтехники в учреждении мэрии Владивостока

Спецтехника во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

В результате нанесен ущерб на общую сумму более 9 млн рублей

2 июля, PrimaMedia. Автогрейдеров и КамАЗа на сумму более 9 млн рублей не досчиталась прокуратура Владивостока по итогам проверочных мероприятий в МБУ "Содержание городских территорий". Следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Прокуратура Владивостока провела проверку использования муниципального имущества, находящегося в собственности администрации Владивостока и переданного в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению "Содержание городских территорий".

В ходе проверки установлено, что числящиеся на балансе МБУ "Содержание городских территорий" автогрейдеры и КамАЗ фактически отсутствуют. Они предназначались для ремонта дорог общего пользования и содержания дорожной инфраструктуры города.

В результате наступили последствия в виде утраты муниципального имущества городского округа на общую сумму более 9 млн рублей.

"По факту выявленных нарушений прокуратурой города руководителю СО по Первореченскому району Владивостока СУ СК России по Приморскому краю направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц бюджетного учреждения по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность)", — говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен на контроль прокуратуры города.