Все объекты, закрытые в Приморье после проверок на пожарную безопасность, снова открыты

3 июля, PrimaMedia. Все 15 объектов, деятельность которых была приостановлена в Приморье после прокурорских проверок соблюдения требований противопожарной безопасности, вновь работают. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе пресс-конференции рассказали представители МЧС и прокуратуры края, сообщает ИА PrimaMedia.
Конференция, инициированная приморским бизнес-омбудсменом Мариной Шемилиной, стала профилактическим мероприятием, направленным на предупреждение в дальнейшем случаев, когда крупные магазины или кинотеатры вынуждены приостанавливать деятельность из-за выявленных нарушений в противопожарной безопасности. По словам Марины Шемилиной, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило немало обращений и вопросов – что делать, если над объектом нависла угроза закрытия.
По свидетельству представителя краевой прокуратуры, основная волна проверок уже миновала, но инспекции будут продолжаться.
Прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Приморско
Автор фото: Александр Ратников
В ходе проверок наши сотрудники составили более 1000 актов прокурорского реагирования, по 15 искам была приостановлена деятельность объектов. При этом предприниматели оперативно реагировали на замечания и по возможности моментально старались устранить все нарушения: освобождали эвакуационные выходы, убирали горючие материалы и так далее. В течение двух недель после проверок все предприниматели, получившие предписания, устранили нарушения – и теперь объекты снова работают для граждан.
Напомним, серия прокурорских проверок зданий с массовым пребыванием граждан на предмет пожарной безопасности прошла во всех регионах России по инициативе Генерального прокурора РФ после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где несоблюдение противопожарных требований обернулось трагедией с человеческими жертвами.
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае
Автор фото: РИА PrimaMedia
Сейчас в стране идет реформа контрольно-надзорной деятельности, одной из целей которой является снижение нагрузки на предпринимателей. Но одновременно важно помнить о снижении уровня риска для жизни и здоровья граждан. Мы разработали памятку для предпринимателей, в которой даются пошаговые рекомендации на случай, если их объекты не соответствуют требованиям государственного пожарного надзора. В ней говорится, что предпринимателям лучше самим провести внутренний аудит и приостановить работу предприятия до устранения нарушений. О том, как их устранять, следует проконсультироваться в МЧС – такие консультации бесплатны. Порой сложности возникают у предпринимателей, которые арендуют помещения – а обеспечить требования пожарной безопасности должен в первую очередь собственник здания. Если требования прокуратуры кажутся несоразмерными, предприниматель вправе обжаловать их в вышестоящих органах прокуратуры или в порядке судебной апелляции.