Все объекты, закрытые в Приморье после проверок на пожарную безопасность, снова открыты

Пресс-конференция в администрации Приморья. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Однако прокуратура и МЧС продолжают инспектировать здания с массовым пребыванием людей, чтобы не допустить трагедий

3 июля, PrimaMedia. Все 15 объектов, деятельность которых была приостановлена в Приморье после прокурорских проверок соблюдения требований противопожарной безопасности, вновь работают. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе пресс-конференции рассказали представители МЧС и прокуратуры края, сообщает ИА PrimaMedia.

Конференция, инициированная приморским бизнес-омбудсменом Мариной Шемилиной, стала профилактическим мероприятием, направленным на предупреждение в дальнейшем случаев, когда крупные магазины или кинотеатры вынуждены приостанавливать деятельность из-за выявленных нарушений в противопожарной безопасности. По словам Марины Шемилиной, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило немало обращений и вопросов – что делать, если над объектом нависла угроза закрытия.

По свидетельству представителя краевой прокуратуры, основная волна проверок уже миновала, но инспекции будут продолжаться.

Напомним, серия прокурорских проверок зданий с массовым пребыванием граждан на предмет пожарной безопасности прошла во всех регионах России по инициативе Генерального прокурора РФ после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где несоблюдение противопожарных требований обернулось трагедией с человеческими жертвами.