Известный рэпер снял клип про пятого мэра Владивостока Владимира Николаева

Пятый мэр Владивостока Владимир Николаев. Фото: скриншот видео

Главные роли в клипе также сыграли два сына общественного деятеля, сыгравшие его в детстве и юности (ВИДЕО)

2 июля, PrimaMedia. Российский рэп-исполнитель и ведущий спортивных боев Саша Белый презентовал новый клип "Победа", главным героем которого стал пятый мэр Владивостока, автор и руководитель программ поддержки спорта Владимир Николаев, сообщает ИА PrimaMedia.

"В этом клипе только спорт, дружба, любовь и преданность! Только так можно достичь победы! В главных ролях мои друзья: Владимир Николаев и два его сына, безупречно сыгравшие его в детстве и юности! История одной судьбы, одной жизни! Мы такие и у нас нет другого выбора. Только вперед! И только к победе!" — написал Саша Белый в своем Instagram.

Владимир Николаев также рассказал, что клип основан на реальных событиях, истории его пути к успеху не только в спорте, но и в профессиональной карьере.

"Для молодых ребят, спортсменов, идущих вперед к победе, мы и сделали этот проект. Песня по-настоящему сильная и уверен, будет мотивировать спортсменов всей России! Не важно, каким спортом вы занимаетесь, важно побеждать!" — подчеркнул Владимир Николаев.

Российская премьера клипа прошла в субботу, 30 июля. Сегодня видео набирает просмотры на сайте YouTube, а песня "Победа" входит в ротацию крупных радиостанций.