Гостиничный номер. Фото: ИА PrimaMedia

МЧС нашло нарушения в гостиницах Владивостока, которые будут принимать гостей ВЭФ-2018

Инспекторы лично побеседовали с персоналом гостиничных комплексов и провели инструктаж по отработке действий в случае ЧС

2 июля, PrimaMedia. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района Владивостока проверяют гостиничные комплексы, которые осенью будут принимать гостей Восточного экономического форума в столице Приморья, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. В результате проверок были выявлены некоторые замечания и даны рекомендации по их устранению, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района Владивостока проводят проверки гостиничных комплексов на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Данные объекты будут принимать участников форума уже осенью этого года", — говорится в сообщении ведомства.

Проверяется готовность руководителей объектов и персонала к действиям при возникновении ЧС. Также особое внимание уделяется и исправности систем противопожарной защиты и оповещения, содержанию эвакуационных путей и выходов.

Инспекторы лично побеседовали с персоналом гостиниц, а также провели инструктаж по отработке действий в случае возникновения пожара и вызова пожарной охраны.

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