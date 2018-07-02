"Налог на осадки": россиян обязали платить за дождь. Фото: Александр Хитров

"Налог на осадки": россиян обязали платить за дождь

Жители одного из городов в Пермском крае уже получают квитанции со строкой "плата за сточные воды"

2 июля, PrimaMedia. Россиян заставили платить за дождь — квитанции с графой "плата за сточные воды" с мая этого года присылают жителям города Кунгур в Пермском крае. Согласно тарифу, за сточные воды, включая дождевые, горожане должны отдавать по семь рублей в месяц, передает ИА AmurMedia.

В первой платежке с новым тарифом управляющая компания указала сумму за два месяца вперед. Плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год, пишет местная газета "Искра".

Сообщается, что в городском "Водоканале" изданию прокомментировали странный тариф, указав, что подобный сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам.

Население Кунгура составляет порядка 66 тысяч человек.

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