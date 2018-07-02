Краевой Сабантуй отпраздновали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Краевой Сабантуй отпраздновали в Артеме

Гости с большим интересом и удовольствием участвовали в развлекательных и спортивных мероприятиях (ФОТО)

2 июля, PrimaMedia. Традиционный татарский и башкирский праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ, отметили в Артеме в субботу, 30 июня. Представители самых разных народов, живущих в округе, собрались в этот день на праздничном мероприятии в городском парке. В Артем приехали представители общественных организаций и творческие коллективы с других территорий Приморского края. Были здесь гости из Владивостока, Находки, Партизанска, Надеждинского района, Хороля, Покровки и Полтавки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Сабантуй или Праздник плуга в Приморском крае отмечается уже в 26-й раз, в третий раз в Артеме. Организатором праздника выступила краевая татаро-башкирская общественная организация "Туган ИЛ" (в переводе с татарского "Родина").

В торжественной церемонии открытия Сабантуя приняла участие заместитель главы администрации Артемовского городского округа Наталья Волкова. Наталья Серафимовна поздравила всех с праздником, пожелала хорошего урожая и отметила, что в Артеме с уважением относятся к представителям всех национальностей, к их традициям и праздникам.

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"Этот праздник давно полюбился людям разных возрастов, профессий, вероисповеданий. Я считаю, что он — один из самый ярких и колоритных среди национальных праздников, — сказала Наталья Волкова. — И я уверена, что этот праздник будет способствовать укреплению и развитию межнациональных отношений жителей России".

Замглавы вручила представителям общественных организаций татар и башкир почетные грамоты от главы округа Александра Авдеева и депутата Государственной думы Владимира Новикова.

Участников сабантуя приветствовали также представитель департамента внутренней политики администрации Приморского края Татьяна Табунщикова, которая от имени вице губернатора Приморского края Дмитрия Братыненко поздравила всех с праздником и пожелала здоровья и удачи.

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Гости, собравшиеся отметить праздник плодородия, с большим интересом и удовольствием участвовали в развлекательных и спортивных мероприятиях. Так, на площадке праздника расположились множество национальных подворий, где участники Сабантуя могли попробовать национальные угощения, познакомиться с домашней утварью и узнать о народных традициях земледелия.

На сцене для собравшихся пели и танцевали лучшие творческие коллективы обеих республик. Гости праздника участвовали в соревнованиях по национальной борьбе куреш. А дети выигрывали призы, с закрытыми глазами перерезая ниточки с ценными подарками.

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