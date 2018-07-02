Администрация Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Руководить образованием в Приморье будет варяг из Перми

Новый директор департамента образования и науки - землячка полпреда Юрия Трутнева

2 июля, PrimaMedia. Исполнять обязанности директора департамента образования и науки Приморского края будет Надежда Кочурова. Приказ о ее назначении подписал глава края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Надежда Кочурова приступила к исполнению обязанностей руководителя ведомства с понедельника, 2 июля. До этого должность директора департамента занимал Виктор Станкевич, который уволен по собственному желанию.

По словам врио вице-губернатора Ирины Мануйловой, первоочередная задача, которая поставлена перед новым руководителем ведомства, – подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года.

"Вместе с тем мы активно готовим новую программу стратегии развития образования Приморского края, отрабатываем приоритетные национальные проекты. Серьезно стоит кадровый вопрос, мы должны обеспечить школы Приморья молодыми педагогами. Этим в ближайшее время и предстоит заняться новому руководителю ведомства", – отметила заместитель главы региона.

Справка: Надежда Григорьевна Кочурова родилась 20 августа 1964 года.
С декабря 1987 по декабрь 1995 года работала библиографом, инструктором, являлась вторым секретарем Чайковского горкома ВЛКСМ Пермской области. Также занимала должность специалиста и главного специалиста комитета социальной защиты населения администрации Чайковского района Пермской области;

С 1995 года по январь 2001 года работала заведующей отделом по делам молодежи, начальником отдела по делам молодежи, председателем комитета по молодежной политике администрации города Чайковский Пермской области;

С февраля 2001 по декабрь 2006 года – председатель комитета по молодежной политике Пермской области;
С Декабря 2006 по июнь 2012 года – заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, социальная защита);

С июня 2012 года до февраля 2015 года занимала должность заместителя председателя Правительства Пермского края по социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита, туризм, ЗАГС).

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Назначен новый начальник Управления Минюста по Приморью

Новый директор краевого лесничества назначен в Приморье

Жан Кузнецов покидает пост главы департамента спорта Приморья

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Чиновников - меньше, зарплаты преподавателей - выше: ДВФУ раскрыл свою кадровую политику

11:30

Елена Гаффорова: Экономическое образование на Дальнем Востоке становится «употребимым»

14 июня, 18:00

В Кавалерово или Кавалерове: узнай, как правильно, в День русского языка

06 июня, 17:40

Картина дня

«Орут, как на Новый год»: как Приморье встречало триумф России в 1/8 финала ЧМ-2018

12:00

Цена за литр топлива во Владивостоке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей

01 июля, 15:45

Сильные дожди предрекают синоптики Приморью из-за проходящего мимо тайфуна Praripoon

01 июля, 13:50

«Это войдет в историю»: приморцы делятся впечатлениями от праздника «Крылья Востока»

30 июня, 17:30

Росимущество отказало в передаче Нагорного парка в собственность Владивостока

14:30

Руководить образованием в Приморье будет варяг из Перми
Известный рэпер снял клип про пятого мэра Владивостока Владимира Николаева
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia