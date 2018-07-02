Стелу "Я люблю Владивосток" установят на набережной Спортивной гавани. Фото: пресс-служба Сбербанка

Такой подарок приморской столице преподнесло приморское отделение Сбербанка

2 июля, PrimaMedia. Стелу "Я люблю Владивосток", которую городу подарило Приморское отделение ПАО Сбербанк, установят на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Любой желающий сможет сделать фото на фоне арт-объекта и, таким образом, признаться в любви городу у моря, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе приморского отделения Сбербанка России.

Подарок уже успели оценить жители и гости приморской столицы. Они охотно фотографировались со стелой на главной городской площади в день празднования 158-летия Владивостока.

"Во многих городах давно есть такие объекты, а во Владивостоке стела появилась ко дню города. Это действительно нужный и своевременный подарок. Мы всей командой сфотографировались на фоне надписи "Я люблю Владивосток", успели одними из первых, – рассказала главный специалист МКУ "Молодежный ресурсный центр" Маргарита Волкова. – Уже после того, как мы сделали групповое фото, выстроилась очередь к стеле. Конечно, это свидетельство того, что она будет пользоваться популярностью у тех, кто любит наш морской город".

Отметим, что по традиции сотрудники приморского отделения Сбербанка приняли участие в праздничном шествии в честь дня рождения Владивостока. Зеленые футболки, зажигательные танцы и веселые речевки – колонна Сбербанка была одной их самых ярких и запоминающихся. Всего в ней прошлись более 150 человек.



Колонная Сбербанка. Фото: предоставлено Сбербанком

В завершении вечера всех горожан поздравил управляющий директор CIB Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин. Его речь стала частью видеопоздравления, которое показывали с большого экрана на центральной площади Владивостока.

"Энергия города у моря – потрясающая! Она дает основания говорить, что все самые крупные успехи еще впереди! Я желаю Владивостоку успешных предпринимателей, готовых продолжать дело своих предшественников. Я желаю выдающихся представителей науки, культуры и образования, которые своими достижениями прославляли и прославляют город. Желаю любящих жителей, которые своим вниманием и заботой делают все, чтобы сохранить и преумножить великолепие Владивостока", – сказал в своем поздравлении Сергей Радюшкин.