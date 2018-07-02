Мигранты. Фото: ИА PrimaMedia

Россияне смогут освобождать квартиры от съемщиков-мигрантов без их участия

Отсутствие мигранта станет поводом выписать его раньше оговоренного срока

2 июля, PrimaMedia. Законопроект, облегчающий отмену регистрации мигрантов, подготовил комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

На данный момент мигранта можно лишить регистрации, если он смошенничал с "пропиской", встал на учет в другом месте, уехал из страны или умер. Гаврилов считает, что это ущемляет права россиян, подвергает их риску, а также не дает возможности отследить передвижения мигрантов по стране, чтобы правильно формировать миграционную политику.

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